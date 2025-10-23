NXN et SAEED collaborent pour renforcer les services logistiques et numériques destinés aux investisseurs de Charjah

CHARJAH, 23 octobre 2025 (WAM) – La National Network for Logistics (NXN), filiale du groupe 7X, a signé un accord de coopération avec le Sharjah Investors Services Centre (SAEED) afin de renforcer l’écosystème commercial et d’investissement de l’émirat grâce à une offre intégrée de services logistiques et numériques avancés.

Un partenariat pour accélérer la transformation numérique à Charjah

L’accord permettra à SAEED d’adopter la plateforme « Wayn », la boîte postale numérique des Émirats arabes unis, afin de faciliter les échanges officiels entre investisseurs, entités publiques et entreprises privées. Cette initiative vise à optimiser la communication, accélérer le traitement des transactions et améliorer l’expérience des investisseurs.

En outre, le partenariat offre à SAEED l’accès à d’autres solutions numériques de NXN, telles que la plateforme logistique « Waslah », dédiée aux PME pour la gestion des livraisons, ainsi que « Smart Places », qui aide les entreprises à accroître leur visibilité sur les cartes et applications numériques. Des services flexibles de transport et de livraison, « Boxes Bundles », complètent cette offre.

Un levier pour le développement économique durable

Signé en marge du Forum de l’investissement de Charjah 2025, organisé parallèlement à la Conférence mondiale sur l’investissement (WIC–SIF), cet accord illustre la volonté commune des deux entités de stimuler la transformation digitale et l’innovation dans les services commerciaux de l’émirat.

Abdulaziz Al Hammadi, directeur général de NXN, a souligné que ce partenariat « s’inscrit dans la stratégie nationale visant à créer un réseau logistique intégré reliant les émirats et à consolider la position du pays comme pôle mondial du commerce et des services logistiques intelligents ».

Pour sa part, Hamad Obaid Al Shamsi, directeur du centre SAEED, a indiqué que cette coopération « marque une étape importante vers la création d’un environnement d’affaires fluide et efficace à Charjah, favorisant la croissance des entrepreneurs et des investisseurs ».

Ce partenariat s’aligne sur la vision « We the UAE 2031 », qui ambitionne de bâtir une économie diversifiée, durable et fondée sur la connaissance et la technologie.