Le Forum de l’investissement de Charjah met en lumière des opportunités d’investissement prometteuses

CHARJAH, 23 octobre 2025 (WAM) – Aïcha Mohammed Saeed Al Mulla, présidente du Conseil des femmes d’affaires des Émirats (EBWC), a souligné l’importance du Forum de l’investissement de Charjah (SIF) en tant que plateforme essentielle pour les entrepreneurs et les investisseurs, leur permettant d’identifier et de saisir des opportunités prometteuses dans les secteurs clés de l’économie.

Dans une déclaration à l’Agence de presse des Émirats (WAM), elle a affirmé que le Conseil œuvre activement à soutenir les femmes d’affaires et les entrepreneures, à les autonomiser économiquement et à renforcer leurs compétences, conformément à la vision de Son Altesse Cheikha Fatima bint Moubarak, « Mère de la Nation », présidente de l’Union générale des femmes (UGF), présidente du Conseil suprême de la maternité et de l’enfance, et présidente suprême de la Fondation pour le développement familial.

Al Mulla a précisé que le Conseil des femmes d’affaires des Émirats poursuit ses efforts pour connecter les femmes émiriennes aux opportunités régionales, nationales et internationales, favorisant ainsi leur participation accrue dans le secteur de l’investissement. Elle a également annoncé le lancement prochain de nouvelles initiatives visant à renforcer leur rôle et leur visibilité dans l’économie.

De son côté, Khalifa Sultan bin Harib Al Muhairi, directeur général de Al Rasikhoon Real Estate, l’un des participants au forum, a déclaré à WAM que la participation de l’entreprise en tant que sponsor et exposant s’inscrit dans la vision de l’émirat visant à stimuler les investissements et à renforcer la compétitivité du marché immobilier.

Il a ajouté que la société a déjà investi plus de 2 milliards d’AED dans des projets à Charjah, précisant que le projet Rawdat Al Sidr a atteint un taux de vente de 90 %. Al Muhairi a également révélé que l’entreprise prépare le lancement d’un nouveau projet industriel destiné aux investisseurs recherchant des terrains compétitifs et stratégiquement situés, contribuant ainsi à la dynamique de croissance et de diversification économique de l’émirat.