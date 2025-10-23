Hazza bin Zayed assiste à la réouverture du Musée d’Al Aïn après une vaste rénovation

AL AÏN, 23 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, représentant du souverain dans la région d’Al Aïn, a assisté à la cérémonie de réouverture du Musée d’Al Aïn, après un vaste projet de restauration et de réaménagement visant à préserver la valeur culturelle et archéologique du bâtiment historique, tout en y intégrant des installations modernes et des espaces d’exposition dotés des dernières technologies interactives, conformément aux meilleures pratiques internationales dans le domaine muséal.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Son Altesse Cheikh Suroor bin Mohammed Al Nahyan, Son Altesse Cheikh Nahyan bin Zayed Al Nahyan, président du Conseil des sports d’Abou Dhabi, Son Altesse Cheikh Dr. Sultan bin Khalifa Al Nahyan, conseiller du président de l’État, Son Altesse Cheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, présidente de l’Autorité de la culture et des arts de Dubaï, du lieutenant général de corps d’armée (retraité) Cheikh Saeed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, de Cheikh Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, président de l’Autorité nationale de lutte contre les stupéfiants, ainsi que de Cheikh Mohammed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan et de Mohamed Khalifa Al Moubarak, président du Département de la culture et du tourisme – Abou Dhabi (DCT Abou Dhabi), en plus de plusieurs cheikhs et hauts responsables.

Au cours de sa visite, Cheikh Hazza bin Zayed a parcouru les différentes sections et galeries du musée, découvrant des pièces archéologiques et ethnographiques retraçant l’histoire et les traditions de la région, notamment des expositions consacrées à l’agriculture, à la pêche traditionnelle et aux métiers artisanaux ancestraux. Les sections archéologie et ethnographie plongent le visiteur dans l’histoire des premières civilisations ayant occupé la région, avec des objets tels que des poteries, des pointes de flèches et des poignards en fer mis au jour dans les tombes de Jebel Hafeet et à l’oasis d’Al Qattara.

Le projet de réaménagement a permis d’étendre la superficie du musée de 1 200 à 8 000 mètres carrés, intégrant dix galeries principales équipées de systèmes audiovisuels et interactifs de pointe, ainsi que de nouveaux espaces de recherche et de conservation, des laboratoires, des salles éducatives, une salle de lecture, un café, un espace commercial et une salle d’expositions temporaires.

Son Altesse Cheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan a souligné que le Musée d’Al Aïn demeure l’un des plus importants symboles culturels des Émirats arabes unis, en tant que premier musée fondé dans le pays. Il a affirmé que sa réouverture, après sa modernisation complète, traduit la vision du président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, poursuivant l’héritage du Père fondateur, feu Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, attaché à la préservation du patrimoine et de l’identité culturelle de la nation pour les générations futures.

Son Altesse a également salué les efforts des institutions culturelles et patrimoniales engagées dans la préservation des sites historiques nationaux, témoins de la civilisation et de l’histoire des ancêtres émiratis, insistant sur l’importance de transmettre cet héritage aux jeunes générations afin de renforcer l’identité nationale et la fierté du patrimoine.