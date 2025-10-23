Le ministre de la Justice et son homologue belge examinent le renforcement de la coopération

BRUXELLES, 23 octobre 2025 (WAM) – Son Excellence Abdullah bin Sultan Al Nuaimi, ministre de la Justice, a rencontré Son Excellence Annelies Verlinden, ministre de la Justice du Royaume de Belgique, lors de sa visite officielle à Bruxelles le 21 octobre 2025.

Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération judiciaire bilatérale et de lutter contre la criminalité transnationale et les crimes internationaux, notamment le crime organisé, la cybercriminalité et d’autres formes graves d’infractions nécessitant une coordination internationale étroite.

Les ministres ont réaffirmé leur engagement commun envers la primauté du droit et les principes de la justice internationale, soulignant que les activités criminelles transfrontalières continuent de représenter un défi majeur pour la sécurité nationale et mondiale. Ils ont mis en avant le rôle essentiel de la coopération judiciaire dans la lutte contre ces menaces.

Les deux parties ont convenu de l’importance de renforcer les cadres juridiques, de promouvoir l’entraide judiciaire mutuelle et d’assurer un échange rapide d’informations entre les autorités compétentes.

Son Excellence Annelies Verlinden a salué la visite du ministre émirien et a exprimé sa reconnaissance pour les efforts continus des Émirats arabes unis visant à approfondir la coopération judiciaire bilatérale. Elle a également loué l’approche proactive adoptée par les institutions judiciaires et les organes chargés de l’application de la loi aux Émirats arabes unis dans la lutte contre la criminalité transnationale, soulignant l’importance de poursuivre cette coopération fondée sur les accords bilatéraux et les conventions internationales pertinentes.

De son côté, Son Excellence Abdullah bin Sultan Al Nuaimi a réaffirmé l’engagement des Émirats arabes unis à renforcer la coopération juridique avec le Royaume de Belgique et la communauté internationale dans son ensemble. Il a indiqué que la lutte contre la criminalité transfrontalière devient plus efficace grâce à la coordination opérationnelle, à la confiance mutuelle et à l’engagement constant entre les systèmes judiciaires.

Le ministre a précisé que les Émirats arabes unis avaient extradé 14 personnes vers la Belgique depuis la signature de l’accord d’extradition entre les deux pays en décembre 2021, entré en vigueur en novembre 2022.

Son Excellence Al Nuaimi a exprimé sa gratitude à Son Excellence la ministre Verlinden pour la coopération étroite entre les deux ministères, saluant la force, la transparence et le professionnalisme du système judiciaire belge, qu’il a qualifié de modèle exemplaire de partenariat efficace au service de la justice et de l’état de droit.

Les deux ministres ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la collaboration à travers des groupes de travail spécialisés dans les affaires judiciaires, afin de traiter les dossiers en cours et de renforcer la préparation face aux défis futurs. Ils ont également examiné de nouvelles initiatives bilatérales visant à améliorer la coordination entre les institutions judiciaires des deux pays.

Les deux parties ont exprimé leur intérêt commun pour le renforcement de l’échange d’expertise, de formation et de développement des compétences, contribuant ainsi à accroître l’efficacité et la performance des systèmes judiciaires aux Émirats arabes unis et en Belgique.

En conclusion, les ministres ont affirmé leur volonté de consolider les progrès accomplis et de poursuivre leurs efforts conjoints pour renforcer les cadres juridiques et les liens institutionnels nécessaires à la lutte contre la criminalité transnationale, tout en assurant la justice et la sécurité dans les deux pays.

Il a été convenu que la prochaine réunion se tiendra aux Émirats arabes unis.