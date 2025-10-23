100 concurrents de 31 pays participent au « Abu Dhabi Baja Challenge »

ABOU DHABI, 23 octobre 2025 (WAM) - Le Conseil des sports d’Abou Dhabi organise, en collaboration avec l’Organisation des Émirats pour les voitures et les motos, la première manche de la troisième saison du « Abu Dhabi Baja Challenge » pour voitures et motos, qui se tiendra samedi prochain dans les dunes de Sweihan, dans la région d’Al Aïn.

Selon le communiqué du comité organisateur, cette manche inaugurale verra la participation de près de 100 concurrents représentant 31 pays, dont plus de 25 pilotes émiratis, réunissant à la fois professionnels et amateurs sur l’un des sites désertiques les plus emblématiques des Émirats arabes unis pour les passionnés de conduite sur sable. Les dunes de Sweihan se distinguent par leurs hauteurs variées, en faisant un terrain idéal pour les compétitions d’endurance et les courses tout-terrain.

Le parcours de cette première épreuve comprend 62 motos, 8 quads, 8 voitures et 22 véhicules de type buggy, sur un circuit sablonneux de plus de 100 kilomètres composé de cinq tours à travers les dunes du désert d’Al Aïn. L’événement promet une expérience unique alliant vitesse, adresse et résistance.

Les participants proviennent des Émirats arabes unis, d’Arabie saoudite, du Qatar, d’Oman, du Koweït, de Bahreïn, ainsi que de plus de vingt autres pays, dont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Portugal, les États-Unis, le Japon, l’Australie, le Canada et le Brésil.

Talal Mustafa Al Hashimi, directeur exécutif du département des événements au Conseil des sports d’Abou Dhabi, a souligné l’importance du retour de ce rendez-vous sportif majeur pour sa troisième saison, notant qu’il s’agit d’un événement compétitif et sécurisé, conforme aux meilleures normes internationales de sécurité. Il a ajouté que le classement général du championnat sera déterminé en fonction du cumul des points sur les quatre manches prévues.

Al Hashimi a réaffirmé l’engagement du Conseil à développer les compétences des pilotes locaux et à les encourager à participer aux grandes compétitions internationales, en saluant la coopération continue avec l’Organisation des Émirats pour les voitures et les motos, partenaire stratégique de l’événement.

Concernant le programme, le contrôle technique et administratif débutera vendredi de 16h00 à 21h00. Le jour de la course, les inscriptions auront lieu entre 6h00 et 7h30, suivies du briefing des pilotes, avant le départ officiel à 8h30. La cérémonie de remise des prix se tiendra à 11h45 sur le podium situé à la ligne d’arrivée.