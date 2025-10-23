Le ministère de l’Énergie et des Infrastructures participe à un atelier régional en Jordanie

AMMAN, le 23 octobre 2025 (WAM) – Le ministère de l’Énergie et des Infrastructures (MoEI) a participé à l’atelier régional sur le renforcement des capacités nationales et locales face aux risques climatiques liés aux infrastructures hydrauliques et de transport, tenu dans la capitale jordanienne, Amman.

L’événement a été organisé par la Banque islamique de développement (BID), en coopération avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

L’atelier visait à soutenir les efforts régionaux et nationaux d’adaptation au changement climatique dans les secteurs de l’eau et des transports, à travers l’application du Protocole d’évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation des infrastructures (PVEIC Protocol), un outil scientifique permettant d’évaluer la vulnérabilité des infrastructures critiques face aux risques climatiques et d’élaborer des plans d’action flexibles pour y faire face.

Les participants ont également discuté de solutions fondées sur la nature et de leur rôle dans le renforcement de la résilience des communautés et des infrastructures, tout en passant en revue des expériences internationales réussies intégrant les considérations climatiques dans les plans nationaux de développement des secteurs de l’eau et du transport.

L’atelier a réuni un large éventail de représentants des pays arabes, d’organisations internationales et régionales, d’établissements universitaires, ainsi qu’un groupe d’experts de haut niveau dans les domaines du changement climatique, de la planification urbaine et des infrastructures durables.

Les participants ont souligné l’importance de l’échange d’expertise et de la coopération régionale pour faire face aux effets du changement climatique, insistant sur la nécessité d’adopter des approches intégrées favorisant la construction d’infrastructures résilientes et durables, en cohérence avec les Objectifs de développement durable à l’horizon 2030.