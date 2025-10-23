Les dirigeants du Pacifique et d’Afrique au SIF–WIC 2025 appellent les investisseurs à repenser la perception mondiale du risque et du rendement

CHARJAH, 23 octobre 2025 (WAM) – Les représentants des régions du Pacifique et d’Afrique participant au Forum de l’investissement de Charjah – Conférence mondiale sur l’investissement (SIF–WIC 2025) ont appelé à une révision mondiale des critères d’évaluation du risque et du rendement, plaidant pour une meilleure reconnaissance du potentiel inexploité des petits États insulaires en développement (PEID), des pays en développement sans littoral (PDSL) et des pays les moins avancés (PMA).

Lors de la séance intitulée « Voir le verre à moitié plein – L’avantage comparatif des PEID, PDSL et PMA », animée par Dushyant Thakor, directeur exécutif adjoint de l’Association mondiale des agences de promotion des investissements (WAIPA), les intervenants ont discuté des moyens par lesquels des politiques inclusives, la transformation numérique et la gestion durable des ressources peuvent stimuler la croissance des petites économies.

Joe Phillips, directeur général du groupe Beyond Borders Development, a estimé que les investisseurs devaient passer d’une approche fondée sur l’aversion au risque à une approche axée sur la reconnaissance des opportunités, soulignant que les petites économies « réforment souvent plus rapidement, sont plus agiles dans la mise en œuvre et offrent de plus en plus des avantages de pionnier dans les domaines de l’énergie renouvelable, de l’économie bleue et de la transformation numérique ».

De son côté, Tebantaake Keariki, secrétaire adjointe au ministère des Affaires intérieures de Kiribati, a présenté les efforts de son pays pour attirer des investissements étrangers responsables grâce à une législation transparente et un processus d’approbation structuré en vertu de la loi sur l’investissement étranger de 2018. Kiribati a enregistré en 2023 des investissements directs étrangers de 5,11 millions de dollars américains (19 millions d’AED), soit une augmentation de 19,68 % par rapport à 2022.

Pour sa part, Saleh Saad Mohamed, directeur exécutif de l’Autorité de promotion des investissements de Zanzibar (ZIPA), a exposé la stratégie d’investissement durable de Zanzibar, fondée sur le triple principe « peuple, planète et prospérité ». Il a cité le partenariat stratégique de 10 milliards de dollars américains conclu avec le Qatar comme une étape majeure dans la transformation économique de l’île et a souligné les efforts en cours pour diversifier l’économie au-delà du tourisme, qui représente actuellement environ 30 % du PIB et emploie plus de la moitié de la jeunesse.

Cette séance s’inscrivait dans le cadre du forum SIF–WIC 2025, organisé sur le thème « Transformer notre monde : investir pour un avenir résilient et durable ». L’événement a réuni plus de 10 000 participants issus de 142 pays afin de promouvoir le dialogue autour de stratégies d’investissement inclusives, durables et tournées vers l’avenir.