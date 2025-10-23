Saud bin Saqr assiste à la fusion de Gulf Cement avec la société italienne Buzzi

RAS AL KHAIMAH, 23 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Ras Al Khaimah, a assisté aujourd’hui à la fusion entre Gulf Cement Company et la société italienne Buzzi Unicem S.p.A., l’un des leaders mondiaux de l’industrie du ciment.

La cérémonie, organisée à l’hôtel Waldorf Astoria de Ras Al Khaimah, s’est déroulée en présence de Cheikh Khalid bin Saud bin Saqr Al Qasimi, vice-président du Bureau de l’investissement et du développement de Ras Al Khaimah, de plusieurs ambassadeurs accrédités auprès des Émirats arabes unis et de hauts responsables. Cet événement marque le début d’une nouvelle ère d’excellence industrielle pour le pays.

Son Altesse Cheikh Saud a affirmé que cette fusion illustre la solidité du secteur privé dans l’émirat ainsi que la confiance internationale dans son environnement d’affaires, soulignant que le parcours de l’entreprise vers une reconnaissance mondiale démontre la capacité de Ras Al Khaimah à établir des sociétés de classe mondiale, à se développer sur les marchés internationaux et à tirer parti des technologies et des expertises les plus avancées.

Il a déclaré : « Cette initiative incarne la capacité de nos entreprises locales à atteindre l’excellence et le succès sur la scène mondiale, reflétant l’ambition, l’innovation et la vision claire qui stimulent l’économie de l’émirat vers une prospérité accrue. Notre environnement d’investissement compétitif, notre infrastructure moderne et notre position stratégique renforcent continuellement la place de Ras Al Khaimah en tant que centre industriel et commercial de premier plan. »

Son Altesse a ajouté : « Cette fusion témoigne de l’attractivité de l’émirat pour l’investissement, l’innovation et la croissance durable. Elle met en lumière le soutien apporté par Ras Al Khaimah aux entreprises locales et son encouragement à la compétitivité mondiale, consolidant ainsi son rôle de plateforme pour les partenariats internationaux et de pilier de l’économie diversifiée des Émirats arabes unis. Elle réaffirme également l’engagement de l’émirat à promouvoir l’entrepreneuriat, à développer les talents et à créer de la valeur dans tous les secteurs. »

Cette fusion constitue une étape majeure dans l’histoire de Gulf Cement Company, fondée en 1977, qui a largement contribué au développement des infrastructures nationales des Émirats arabes unis grâce à la production de ciment de haute qualité et à l’adoption d’initiatives environnementales novatrices, notamment les systèmes de récupération de chaleur et les programmes de réduction des émissions de carbone.

En rejoignant Buzzi, l’entreprise bénéficiera d’une expertise mondiale et de technologies de pointe pour accroître son efficacité opérationnelle et étendre sa présence internationale, renforçant ainsi sa position de société industrielle d’envergure, en parfaite cohérence avec les ambitions de développement durable des Émirats arabes unis.

La fusion confirme également l’engagement de Buzzi à renforcer sa présence au Moyen-Orient, l’un des marchés de la construction les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide au monde. Elle reflète l’approche stratégique de Ras Al Khaimah visant à soutenir les entreprises nationales et à développer leurs partenariats mondiaux, contribuant à la croissance économique, à l’élargissement des opportunités d’investissement et à la consolidation de la réputation de l’émirat comme destination privilégiée pour les affaires, l’industrie et l’innovation.