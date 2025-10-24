Une délégation du Patrimoine de Charjah rencontre le Musée du Hunan pour renforcer la coopération

CHARJAH, 23 octobre 2025 (WAM) – Une délégation de l’Institut du patrimoine de Charjah, conduite par le Dr Abdulaziz Al Musallam, président de l’Institut, a effectué une visite au Musée du Hunan à Changsha, en Chine, dans le cadre d’une mission officielle dans le pays.

Le musée, l’un des principaux établissements culturels nationaux de Chine, abrite une collection rare d’artefacts archéologiques et de pièces patrimoniales provenant de différentes dynasties chinoises, illustrant la richesse et la diversité de la civilisation chinoise à travers les âges.

La délégation a parcouru les différentes salles et expositions permanentes du musée, en s’intéressant particulièrement aux collections archéologiques majeures retraçant l’évolution de la civilisation chinoise, notamment les objets datant de la dynastie Han, célèbre pour ses réalisations artistiques, artisanales et culturelles, ainsi que pour son rôle dans les échanges commerciaux.

Les deux parties ont tenu une réunion officielle afin d’examiner les moyens de renforcer la coopération culturelle et scientifique, d’échanger des expertises dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel, et d’organiser des expositions et programmes de recherche conjoints.

Le Dr Abdulaziz Al Musallam a souligné l’importance de développer la collaboration avec les grandes institutions culturelles chinoises afin de promouvoir le dialogue entre civilisations. Il a indiqué que cette visite s’inscrivait dans les efforts constants de l’Institut visant à établir des partenariats internationaux durables contribuant à la préservation du patrimoine culturel.

Cette visite fait partie de la tournée culturelle officielle de l’Institut du patrimoine de Charjah en Chine, qui comprend plusieurs villes, sites archéologiques et centres de recherche spécialisés dans les domaines du patrimoine et de la culture, dans le but de promouvoir l’échange de connaissances et le rapprochement humain entre les deux pays.