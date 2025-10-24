9th MOTN Festival kicks off 28th November across three locations

ABOU DHABI, 23 octobre 2025 (WAM) – Le Festival MOTN reviendra en décembre prochain pour sa neuvième édition. Organisé par le Département de la culture et du tourisme – Abou Dhabi (DCT Abou Dhabi) et conçu ainsi que produit par l’agence événementielle Brag, le festival se déroulera pendant plus de trente jours sur trois sites de l’émirat d’Abou Dhabi.

L’événement débutera du 28 novembre au 2 décembre 2025 dans la pittoresque baie d’Al Mugheirah, dans la région d’Al Dhafra, ainsi qu’à Al Ain Square, dans la région d’Al Aïn. Il se conclura sur la Corniche d’Abou Dhabi du 10 décembre 2025 au 4 janvier 2026.

Le Festival MOTN 2025 proposera une vaste programmation d’activités familiales, de gastronomie internationale, de spectacles en direct, d’installations artistiques, de manèges, de jeux et d’expériences culturelles. Placée sous le thème « Out of This World » (Hors de ce monde), cette édition introduira de nouveaux concepts, notamment un musée « instagrammable », des expériences immersives de jeux vidéo, du laser tag, des labyrinthes et un parc d’action Ninja Kidz.

Le festival continuera d’enchanter les visiteurs grâce à des zones thématiques conçues pour tous les âges et toutes les envies. La zone Amuse offrira un espace de divertissement familial où petits et grands pourront laisser libre cours à leur créativité et à leur imagination. Pour les amateurs de sensations fortes, Thrill proposera des attractions et des activités riches en adrénaline, tandis que Indulge invitera les visiteurs à savourer les plaisirs de la vie à travers une sélection de saveurs internationales, de créations de mode et d’expériences de détente et de découverte.

Le programme inclura également des ateliers interactifs, un cinéma en plein air et une nouvelle zone de structures gonflables. Avec plus de quarante concepts culinaires issus de fournisseurs régionaux et internationaux, le festival présentera une variété de plats de rue, de desserts et de mets gastronomiques. En parallèle, les visiteurs pourront profiter d’un espace de boutiques éphémères, d’expositions artistiques et d’une programmation éclectique de concerts et de spectacles en direct.