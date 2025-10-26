Expo City Dubaï accueille des dirigeants de villes du monde entier à l’occasion du Sommet des villes d’Asie-Pacifique et du Forum des maires

DUBAÏ, 26 octobre 2025 (WAM) – Sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-premier ministre et ministre de la Défense des Émirats arabes unis, ainsi que président du Conseil exécutif de Dubaï, l’Al Wasl Plaza d’Expo City Dubaï a accueilli dimanche les dirigeants de villes du monde entier à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du Sommet des villes d’Asie-Pacifique et du Forum des maires.

Soulignant le rôle de Dubaï en tant que pôle mondial de croissance urbaine durable, inclusive et tournée vers l’avenir, le sommet a été inauguré par Reem Al Hashimy, ministre d’État à la Coopération internationale et directrice générale de l’Expo City Dubai Authority, ainsi que par Abdulla Mohammed Al Basti, secrétaire général du Conseil exécutif de Dubaï, aux côtés du Lord-maire de Brisbane, Adrian Schrinner, qui a salué la tenue de ce forum d’envergure dans la région pour la première fois en 29 ans d’existence.

Abdulla Mohammed Al Basti a déclaré : « En tant que plateforme de connexion mondiale et centre d’innovation, Dubaï est honorée d’accueillir ce sommet influent des villes du monde. Expo City, véritable modèle de développement urbain durable, constitue le lieu idéal pour permettre aux villes d’échanger les meilleures pratiques, de forger des partenariats stratégiques et d’améliorer la qualité de vie, l’équité et les performances économiques de leurs centres urbains. »

Les intervenants ont insisté sur l’importance de la coopération internationale, du partage d’expériences et du passage des idées à l’action, alors que maires et dirigeants municipaux du monde entier se sont réunis autour d’un objectif commun : améliorer la vie des citoyens grâce à des partenariats concrets et à l’échange de connaissances.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une projection lumineuse spectaculaire sur le dôme d’Al Wasl et une performance musicale de l’orchestre Firdaus, donnant le ton à trois journées consacrées à l’inspiration, à l’innovation et à la coopération interurbaine.

Organisé par le Conseil municipal de Brisbane et mis en œuvre par Expo City Dubaï, le Sommet des villes d’Asie-Pacifique et Forum des maires se déroule du 27 au 29 octobre au Centre d’exposition de Dubaï, réunissant plus de 150 maires et dirigeants représentant plus de 300 villes à travers le monde.