Le Sommet de l’investissement touristique Émirats arabes unis–Afrique 2025 s’ouvre à Dubaï

DUBAÏ, 27 octobre 2025 (WAM) – Le Sommet de l’investissement touristique Émirats arabes unis–Afrique 2025 a débuté lundi sous le thème « Bâtir des ponts pour une croissance durable ».

Organisé par The Bench dans le cadre du Future Hospitality Summit (FHS World 2025), l’événement vise à renforcer la coopération économique et touristique entre les Émirats arabes unis et les pays africains, ainsi qu’à développer les opportunités d’investissement conjoint dans le secteur du tourisme.

Accueilli à l’hôtel Madinat Jumeirah, le sommet a pour objectif de consolider les relations bilatérales et de créer de nouveaux vecteurs de croissance durable dans le tourisme et les industries connexes. Il met également l’accent sur le soutien aux efforts communs pour promouvoir un tourisme durable, développer les infrastructures et approfondir les partenariats d’investissement stratégique, tout en mettant en lumière les perspectives prometteuses d’investissement touristique à travers l’Afrique et le rôle des Émirats arabes unis en tant que partenaire clé du développement touristique du continent.

Plus de 350 participants prennent part à cet événement, parmi lesquels des dirigeants, de hauts responsables gouvernementaux, des ministres, des décideurs, des investisseurs et des entrepreneurs venus des Émirats arabes unis et de 53 pays africains. Le sommet constitue une plateforme essentielle de dialogue, d’échange d’expertises et de bonnes pratiques, ainsi que de consolidation des futures opportunités de partenariat dans les différents secteurs du tourisme.

Le Sommet de l’investissement touristique Émirats arabes unis–Afrique met en avant le rôle de premier plan des Émirats arabes unis dans la transformation du paysage touristique mondial et la promotion d’une croissance durable et inclusive.

En se concentrant sur les domaines d’intérêt commun, le sommet aborde des thématiques clés telles que l’investissement dans les projets touristiques, le financement, les infrastructures, l’hôtellerie, les services touristiques innovants et le développement durable.