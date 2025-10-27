Le projet de centrale électrique indépendante Fujairah F3 entre en service commercial complet

ABOU DHABI, 27 octobre 2025 (WAM) – La Société émirienne de l’eau et de l’électricité (EWEC), la Société nationale d’énergie d’Abou Dhabi (TAQA), la Marubeni Corporation, Mubadala Investment Company et la Hokuriku Electric Power Company ont annoncé la mise en service commerciale complète du projet Fujairah F3, l’une des plus grandes centrales électriques au gaz des Émirats arabes unis.

Située à Qidfa, dans l’émirat de Fujairah, la centrale de 2,4 gigawatts est capable d’alimenter environ 380 000 foyers. Dotée de turbines à gaz de dernière génération fournies par Mitsubishi Power, elle combine haute efficacité thermique, flexibilité opérationnelle et faibles émissions, contribuant ainsi à la transition énergétique du pays.

Développé sous le modèle IPP, le projet est détenu à 40 % par TAQA, 20,4 % par Marubeni, 20 % par Mubadala et 19,6 % par Hokuriku Electric Power, tandis qu’EWEC en est l’acheteur exclusif dans le cadre d’un contrat à long terme.

Les responsables des différentes sociétés partenaires ont souligné que Fujairah F3 constitue une étape stratégique pour renforcer la sécurité énergétique nationale, soutenir l’intégration des énergies renouvelables et promouvoir une production d’électricité plus propre et durable aux Émirats arabes unis.