Le Croissant-Rouge des Émirats distribue une aide alimentaire aux familles défavorisées au Yémen

ABOU DHABI, 27 octobre 2025 (WAM) – Le Croissant-Rouge des Émirats (ERC) poursuit ses opérations humanitaires et de secours à travers le Yémen, distribuant des paniers alimentaires aux familles dans le besoin, dans le cadre des efforts déployés pour atténuer les difficultés et améliorer les conditions de vie dans plusieurs provinces.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts humanitaires constants des Émirats arabes unis pour soutenir le peuple yéménite à travers leur bras humanitaire, le Croissant-Rouge des Émirats.

Les colis alimentaires comprenaient des produits de première nécessité destinés à répondre aux besoins quotidiens des familles et à alléger leurs conditions de vie. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers la direction, le gouvernement et le peuple des Émirats arabes unis pour leur soutien continu.

L’ERC a précisé que cette campagne fait partie d’un plan plus large visant à renforcer la sécurité alimentaire et à venir en aide aux familles les plus vulnérables, illustrant l’engagement durable des Émirats arabes unis en faveur des valeurs humanitaires et leur volonté d’aider les personnes dans le besoin, au Yémen comme ailleurs.