Le Conseil européen réaffirme son engagement en faveur de relations constructives et stables avec la Chine

KUALA LUMPUR, 27 octobre 2025 (WAM) – Le président du Conseil européen, António Costa, a rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang en marge du Sommet de l’ASEAN à Kuala Lumpur, pour discuter des relations bilatérales entre l’Union européenne et la Chine, ainsi que de plusieurs questions multilatérales et mondiales.

Dans une déclaration publiée à l’issue de la rencontre, le président Costa a souligné l’importance que l’Union européenne accorde à des relations constructives et stables avec la Chine, ainsi que la volonté du Conseil européen de renforcer la coopération afin de relever les défis mondiaux communs.

« J’ai souligné que la lutte contre le changement climatique devait rester au cœur de nos priorités. La prochaine COP30 sur le climat, qui se tiendra au Brésil, offrira à l’Union européenne et à la Chine l’occasion de faire preuve d’ambition conjointe pour parvenir à des résultats positifs », a-t-il déclaré.

Le président du Conseil européen a également insisté sur la nécessité de réaliser des progrès concrets dans le prolongement du Sommet UE–Chine, notamment pour rééquilibrer les relations commerciales et économiques entre les deux parties.