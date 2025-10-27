M42 annonce la création de « M42 Arabie saoudite »

RIYADH, 27 octobre 2025 (WAM) – M42, un leader mondial de la santé fondé sur l’intelligence artificielle, la technologie et la génomique, a annoncé aujourd’hui la création officielle de M42 Arabie saoudite, marquant une nouvelle étape dans son partenariat stratégique avec le Royaume.

L’annonce a été faite à l’occasion du Global Health Exhibition (GHE) à Riyad, soulignant l’engagement croissant de M42 à accompagner la transformation du secteur de la santé dans le cadre de la Vision 2030 du Royaume.

Fort de plus de 12 ans de collaboration fructueuse avec le ministère saoudien de la Santé (MoH) à travers la gestion de plus de 40 cliniques Diaverum réparties dans 33 villes, dont Riyad, Djeddah, La Mecque et Médine, le lancement de M42 Arabie saoudite marque une nouvelle phase de coopération fondée sur la performance, l’impact et une vision commune.

Dans le cadre de cet engagement, M42 Arabie saoudite poursuivra la prestation de soins rénaux par le biais de ses cliniques Diaverum, tout en explorant de nouveaux partenariats dans les domaines des soins avancés aux patients, de la médecine multi-omique, des programmes de santé publique axés sur les maladies métaboliques et les modes de vie, ainsi que dans l’intégration numérique de pointe.

Le lancement de cette entité traduit également la volonté de M42 de soutenir la Vision 2030 du Royaume en contribuant à bâtir un système de santé durable, axé sur la précision, la prévention et la prévision.

Dimitris Moulavasilis, directeur général du groupe M42, a déclaré : « En tant que plus grand marché de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, l’Arabie saoudite est un partenaire clé dans la transformation du secteur de la santé. La création de M42 Arabie saoudite constitue une étape naturelle dans notre ambition de bâtir un écosystème mondial d’intelligence en santé, en partenariat avec les institutions locales, afin de passer d’un modèle de soins réactif à un modèle fondé sur la précision et la prévention. »

Ziyad Kabli, directeur des opérations pour le Moyen-Orient et l’Asie chez M42, a ajouté : « Depuis plus d’une décennie, notre présence en Arabie saoudite s’est concentrée sur la fourniture de soins rénaux de haute qualité via Diaverum. Le lancement de M42 Arabie saoudite marque notre expansion vers une collaboration à l’échelle du système de santé, englobant la médecine de précision, préventive et prédictive. »

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’expansion régionale de M42. Récemment, l’entreprise a lancé le premier hôpital virtuel du pays, le Digital Health Centre, une initiative pionnière reliant cinq hôpitaux éloignés à un centre de commandement numérique à Alsalt (Jordanie), en partenariat avec les ministères jordaniens de la Santé et de l’Économie numérique.

Par ailleurs, à Bahreïn, M42 fournira des services de soins de longue durée et de réadaptation post-aiguë à Al Jasra, en partenariat avec Mumtalakat, à travers Amana Healthcare – Bahrain.

Le lancement de M42 Arabie saoudite confirme ainsi la position de M42 comme acteur régional majeur dans la transformation du paysage sanitaire du Golfe, en alignement avec les objectifs de durabilité et d’innovation des Émirats arabes unis et du Royaume d’Arabie saoudite.