Les Skyliners remportent le titre du FIBA 3x3 World Tour Abou Dhabi 2025

ABOU DHABI, 27 octobre 2025 (WAM) – L’équipe allemande Skyliners a été sacrée championne du FIBA 3x3 World Tour Abou Dhabi 2025, après avoir battu en finale l’équipe américaine Miami sur le score de 19 à 17.

Le tournoi, organisé par le Conseil des sports d’Abou Dhabi en coopération avec la Fédération internationale de basketball (FIBA), s’est tenu les 25 et 26 octobre sur un site spécialement aménagé à proximité de l’entrée sud du Marina Mall.

Les champions allemands ont reçu un prix de 40 000 dollars américains lors d’une cérémonie en présence du Dr Ahmed Abdullah Al Qubaisi, secrétaire général adjoint du Conseil des sports d’Abou Dhabi, et de Saeed Al Mehairi, directeur exécutif du développement sportif, aux côtés de plusieurs responsables sportifs et d’un large public venu assister à la finale.

Le Dr Al Qubaisi a félicité les Skyliners pour leur victoire, saluant leur performance remarquable ainsi que la qualité du jeu des deux finalistes, portés par l’enthousiasme du public.

Dans les épreuves individuelles, Hsin-Wei Wang de l’équipe Taipei WanBao a remporté le concours de tir à distance, sponsorisé par Al Ain Water, tandis que Piotr “Grabo” Grabowski s’est imposé dans le concours de dunk, parrainé par Al Masaood Automobiles.

Le joueur Leon Fertig a été désigné meilleur joueur du tournoi (MVP) pour sa prestation décisive ayant conduit son équipe à la victoire. Le trophée lui a été remis par Cheikh Hamad bin Sultan Al Nahyan, directeur des événements internationaux au Conseil des sports d’Abou Dhabi.

Les dix premières équipes du tournoi sont les suivantes : Skyliners (Allemagne), Miami (États-Unis), UB (Serbie), Amsterdam RaboBank (Pays-Bas), Toulouse (France), Lugano Handong (Suisse), Baskets Bonn Telekom (Allemagne), Kanazawa (Japon), Carolina (Porto Rico) et Oulan-Bator (Mongolie).

L’avant-dernière étape du FIBA 3x3 World Tour 2025 se déroulera à Bucarest les 8 et 9 novembre, avant la finale de la saison prévue à Manama les 21 et 22 novembre 2025.