La ministre : des projets touristiques conjoints entre les Émirats arabes unis et le Nigéria renforcent la coopération économique et culturelle

DUBAÏ, 27 octobre 2025 (WAM) – Hannatu Musa Musawa, ministre des Arts, de la Culture, du Tourisme et de l’Économie créative de la République fédérale du Nigéria, a affirmé que la coopération touristique entre les Émirats arabes unis et le Nigéria représente une opportunité prometteuse pour générer des bénéfices mutuels, les deux pays disposant de ressources touristiques et d’atouts d’investissement exceptionnels.

Dans une déclaration à l’Agence de presse des Émirats (WAM), en marge de la “Sommet de l’investissement touristique Émirats arabes unis–Afrique 2025”, qui s’est ouvert aujourd’hui à Dubaï, la ministre a indiqué que le Nigéria adopte une approche méthodique et réfléchie pour développer son secteur touristique, précisant que son pays a identifié trois projets stratégiques de coopération avec les Émirats arabes unis et les investisseurs émiratis, dans le but de renforcer le partenariat et d’élargir les domaines d’investissement dans le secteur du tourisme.

Elle a expliqué que ces projets comprennent le projet “Coco Beach” à Lagos, dont environ 12 % des travaux ont déjà été achevés, le Centre culturel d’Abuja, ainsi que le projet d’un hôtel Rotana, prévu à Abuja ou Lagos.

La ministre a souligné que la coopération autour de ces projets clés contribuera à renforcer la confiance et à attirer davantage d’investissements émiratis, ouvrant la voie à des partenariats plus larges à l’avenir entre les deux pays dans les domaines du tourisme, de la culture et de l’économie créative.

Elle a affirmé que le secteur du tourisme au Nigéria constitue l’un des piliers les plus prometteurs pour diversifier l’économie, créer des emplois et stimuler la croissance économique, ajoutant que le pays dispose d’un patrimoine culturel et touristique riche et varié.

La ministre a précisé que le gouvernement nigérian œuvre à améliorer les infrastructures, à renforcer la connectivité et l’accessibilité, afin d’assurer un environnement sûr et attractif pour les visiteurs. Elle a ajouté que des projets tels que Coco Beach et l’hôtel Rotana à Lagos représentent des opportunités d’investissement majeures susceptibles d’offrir d’excellents rendements aux investisseurs émiratis, notamment dans un contexte de forte expansion urbaine et démographique.

Elle a conclu en affirmant que la réussite de ces projets conjoints ouvrira de nouvelles perspectives de coopération touristique et culturelle entre le Nigéria et les Émirats arabes unis, consolidant un partenariat stratégique fondé sur les bénéfices mutuels et le développement durable.