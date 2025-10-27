Depuis Barcelone, les Émirats arabes unis présentent leur vision pour faire progresser le travail archivistique arabe à travers « ARABICA »

BARCELONE, 27 octobre 2025 (WAM) – Le Dr Abdullah Majid Al Ali, directeur général des Archives et de la Bibliothèque nationale et président du Bureau régional arabe du Conseil international des archives (ARABICA), a présenté à Barcelone la stratégie de développement des archives arabes, visant à créer un système intégré pour moderniser le travail archivistique dans le monde arabe.

Cette stratégie met l’accent sur la formation des jeunes professionnels, l’adoption de technologies basées sur l’intelligence artificielle et la numérisation des archives, afin d’améliorer la conservation et l’accessibilité des documents.

L’intervention du Dr Al Ali s’est déroulée lors de la réunion du bureau exécutif du Conseil international des archives, organisée en marge du Congrès du Conseil international des archives 2025 à Barcelone, du 27 au 30 octobre.

Il a souligné l’importance du renforcement de la coopération arabe et de l’échange d’expertise pour développer une infrastructure archivistique conforme aux meilleures pratiques internationales.

Cette participation illustre le rôle de premier plan des Émirats arabes unis dans le soutien au développement archivistique mondial et leur engagement à promouvoir l’innovation et la préservation numérique, conformément à la vision de la direction émirienne visant à faire du pays un centre culturel et intellectuel international.