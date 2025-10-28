Les dirigeants des Émirats arabes unis félicitent le président tchèque à l’occasion de la Fête nationale

ABOU DHABI, 28 octobre 2025 (WAM) – Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a adressé un message de félicitations au Président Petr Pavel, de la République tchèque, à l’occasion de la Fête nationale de son pays.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et souverain de Dubaï, ainsi que Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle, ont également envoyé des messages similaires au Président tchèque et au Premier ministre Petr Fiala.