Le bénéfice net d’ADNOC Drilling progresse de 17 %, atteignant 1,06 milliard de dollars sur les neuf premiers mois de 2025

ABOU DHABI, 28 octobre 2025 (WAM) – La société ADNOC Drilling Company PJSC a annoncé mardi des résultats financiers record pour les neuf premiers mois de 2025, avec un chiffre d’affaires en hausse de 27 % sur un an, atteignant 3,63 milliards de dollars, et un bénéfice net en progression de 17 % à 1,06 milliard de dollars. Le flux de trésorerie disponible a bondi de 174 % pour s’établir à 1,2 milliard de dollars.

Ces résultats traduisent une rentabilité et une génération de trésorerie sans précédent, portées par une exécution opérationnelle solide, des contrats à long terme résilients et l’adoption accélérée de technologies d’intelligence artificielle (IA) à l’échelle de la flotte.

Abdulla Ateya Al Messabi, directeur général d’ADNOC Drilling, a déclaré : « Notre performance record en 2025 illustre la solidité et la résilience de notre modèle économique, ainsi que la rigueur de notre exécution. »

« Nous développons nos activités dans le segment des non conventionnels, avec un objectif potentiel de plus de 300 puits par an, tout en élargissant notre flotte de services de forage intégrés (IDS) à 70 appareils et en préparant de nouvelles opérations offshore sur îles d’ici la fin de la décennie », a-t-il ajouté.

Al Messabi a précisé : « Ces jalons stratégiques peuvent générer plusieurs milliards de dollars de nouveaux revenus, sécurisés par notre expertise interne et soutenus par notre ambition de devenir une entreprise fondée sur l’intelligence artificielle. Avec notre politique de dividendes renforcée, qui vise au moins 6,8 milliards de dollars d’ici 2030, ADNOC Drilling établit une nouvelle référence mondiale en matière de rendements fiables et croissants pour les actionnaires. »

Le Conseil d’administration a approuvé un dividende pour le troisième trimestre 2025 de 250 millions de dollars (soit environ 5,7 fils par action), qui sera versé dans la seconde moitié de novembre 2025 aux actionnaires inscrits au registre au 6 novembre 2025. Cette décision reflète l’engagement d’ADNOC Drilling à offrir un revenu stable et progressif à ses investisseurs.

Le nouveau cadre de distribution de dividendes, annoncé lors du ADNOC Investor Majlis et qui sera soumis à approbation lors de la prochaine Assemblée générale annuelle, prévoit au moins 6,8 milliards de dollars de versements entre 2025 et 2030, offrant ainsi aux actionnaires visibilité et confiance à long terme.

Par segment, la division terrestre (Onshore) a enregistré un chiffre d’affaires de 1,52 milliard de dollars, en hausse de 13 % sur un an, soutenue par une contribution accrue des activités non conventionnelles.

L’activité offshore (Jack-up et îles artificielles) a généré 1,04 milliard de dollars de revenus, soit une augmentation de 3 %, tirée par la remise en service de plateformes insulaires et le démarrage de nouvelles opérations jack-up à la fin du deuxième trimestre 2025.

Les services de forage (Oilfield Services) ont, pour leur part, enregistré un chiffre d’affaires de 1,07 milliard de dollars, en progression de 114 % sur un an, grâce à une contribution de 385 millions de dollars provenant du segment des non conventionnels, à une intensification des activités de forage intégré (IDS) et à la croissance de services spécialisés additionnels.