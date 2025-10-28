Les Émirats arabes unis coorganisent la 11ᵉ édition du Glion Human Rights Dialogue, réaffirmant leur engagement en faveur de l’autonomisation des femmes et de l’égalité des genres

GLION (SUISSE), 28 octobre 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont coorganisé, aux côtés de la Chine, de l’Espagne, du Maroc et du Universal Rights Group, la 11ᵉ édition du Glion Human Rights Dialogue (Glion XI), qui s’est tenue cette année à Glion, en Suisse.

Placée sous le thème « Pékin à 30 ans : mobiliser le système des Nations unies pour accélérer les progrès vers l’égalité des genres et la pleine jouissance des droits des femmes et des filles », cette édition a marqué le 30ᵉ anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin.

L’événement a réaffirmé la participation active des Émirats arabes unis aux discussions menées dans le cadre du Dialogue de Glion XI, leur ferme engagement en faveur du multilatéralisme et leur rôle de premier plan dans le soutien et le renforcement des efforts déployés au sein du système international des droits de l’homme, notamment pour l’autonomisation des femmes et la protection de leurs droits.

Son Excellence Jamal Al Musharakh, représentant permanent des Émirats arabes unis auprès des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève, a prononcé une allocution lors de la séance d’ouverture de haut niveau. Il y a mis en avant les réalisations des Émirats en matière d’autonomisation des femmes et leur leadership dans la promotion de l’égalité entre les genres à l’échelle mondiale.

Il a souligné la forte représentation féminine au sein du gouvernement et du secteur public émirien, tout en saluant les progrès accomplis dans le monde depuis la Déclaration de Pékin. Il a réaffirmé que « l’investissement dans les droits des femmes et des filles est un investissement dans l’avenir des nations ».

Les Émirats arabes unis ont également pris part aux séances interactives du dialogue, plaidant pour le renforcement du rôle des femmes et des filles. Shahad Matar, représentante permanente adjointe des Émirats arabes unis, est intervenue lors d’un panel consacré à l’accélération de l’égalité des genres et à la promotion des droits des femmes et des filles, notamment à travers une meilleure mobilisation du système des Nations unies.

Elle a souligné l’importance de progrès concrets et fondés sur des partenariats pour faire avancer ces droits, précisant que les Nations unies ont l’opportunité de devenir davantage axées sur les résultats et sur des impacts mesurables pour les populations, en particulier pour les femmes et les filles.

Khalifa Al Mazrouei, conseiller auprès de la Mission permanente des Émirats arabes unis à Genève, a pour sa part dirigé des groupes de discussion réunissant des représentants d’États membres et d’agences onusiennes autour des meilleures pratiques nationales pour la mise en œuvre des recommandations relatives à l’égalité des genres et aux droits des femmes, orientant les échanges vers des conclusions claires et concrètes.

Le dialogue a réuni un large éventail de parties prenantes, notamment des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), d’ONU Femmes, du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI), soulignant ainsi la nature inclusive et multipartite de l’événement.

Le Glion Human Rights Dialogue s’est imposé comme un forum essentiel au sein de la communauté diplomatique genevoise, offrant une plateforme ouverte et inclusive pour débattre des défis urgents liés aux droits de l’homme et à la coopération internationale.

Ce retrait, réputé pour favoriser un dialogue franc et de haut niveau selon la règle de Chatham House, réunit des représentants d’États membres, d’agences onusiennes, de mécanismes de défense des droits de l’homme, de la société civile et d’autres acteurs concernés.