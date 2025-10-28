Le Global Halal Brazil Business Forum vise à renforcer le commerce halal avec les pays islamiques

SÃO PAULO, 28 octobre 2025 (WAM) – Le Global Halal Brazil Business Forum (GHB), le plus grand événement consacré aux opportunités halal sur le continent américain, s’est ouvert lundi à São Paulo avec pour objectif de renforcer les échanges commerciaux du Brésil avec les pays islamiques et d’intégrer les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) aux pratiques halal, selon l’Agence de presse Brésil–Pays arabes (ANBA).

Organisé tous les deux ans, le forum en est à sa troisième édition. Il est conjointement organisé par la Chambre de commerce arabo-brésilienne (ABCC) et l’organisme de certification FAMBRAS Halal.

Lors de la séance d’ouverture, Mohamad Orra Mourad, vice-président des relations internationales et secrétaire général de l’ABCC, a rappelé que le Brésil demeure le premier exportateur mondial de protéines halal, avec des ventes atteignant 6 milliards de dollars américains vers les 57 États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) en 2024. Les exportations totales de produits alimentaires et de boissons à destination de ces pays ont, quant à elles, atteint 28 milliards de dollars sur la même période.

Malgré ce volume commercial conséquent, M. Mourad a estimé qu’un large potentiel de croissance subsiste. « Nous devons œuvrer à la diversification du portefeuille d’exportations, qui, bien que solide, reste concentré sur les produits de base tels que la viande et les denrées agricoles », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que la population musulmane, majoritairement jeune et en forte expansion, offre des perspectives d’affaires considérables avec les pays de l’OCI. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération institutionnelle afin de créer un environnement plus favorable aux échanges entre les entrepreneurs brésiliens et ceux du monde islamique.

Le président de FAMBRAS Halal, Mohamed Hussein El Zoghbi, a expliqué que le thème du forum 2025, intitulé « Halal Green », met en avant la convergence entre durabilité et principes éthiques communs au halal et aux normes ESG. Ces dernières reflètent la responsabilité des entreprises envers l’environnement, leurs employés, la société et la gouvernance, tandis que le halal repose sur la pureté, l’hygiène et le bien-être animal.

« La qualité et le prix ne suffisent plus : le monde attend désormais des entreprises qu’elles incarnent une éthique et un engagement envers les personnes et la planète », a affirmé El Zoghbi.

Alisson Navarro, vice-président de la division bœuf de MBRF — société issue de la fusion entre Marfrig, grand producteur de viande bovine, et BRF, l’un des plus importants transformateurs mondiaux de volaille — a souligné la relation historique qui lie le groupe aux marchés arabes. Il a rappelé que des marques telles que Sadia sont leaders dans le Golfe depuis plus de 50 ans, fruit d’un partenariat fondé sur la confiance et la continuité. « C’est une relation qui valorise non seulement les produits, mais aussi les principes », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur de Palestine et doyen du Conseil des ambassadeurs arabes à Brasilia, Ibrahim Alzeben, a indiqué que la participation des diplomates arabes au forum témoigne de la confiance que les pays arabes accordent au Brésil en tant que partenaire pour les produits halal. Il a toutefois précisé que les liens entre les deux parties vont bien au-delà des échanges commerciaux.

« Le Brésil est reconnu mondialement pour l’excellence de ses produits halal, ce qui renforce son image de partenaire fiable et compétitif. Mais il reste encore beaucoup à faire pour approfondir cette coopération, notamment en intégrant de nouveaux secteurs, en favorisant les investissements et en renforçant les liens culturels et humains qui unissent nos peuples », a conclu Alzeben.