Au moins 1,6 million d’enfants menacés alors que l’ouragan Melissa traverse les Caraïbes

PANAMA, 28 octobre 2025 (WAM) – Alors que l’ouragan Melissa progresse lentement à travers la mer des Caraïbes, les vents violents, les pluies torrentielles et les inondations soudaines menacent la sécurité d’au moins 1,6 million d’enfants, selon les estimations de l’UNICEF.

Les pays des Caraïbes, dont la Jamaïque, Haïti, Cuba et la République dominicaine, devraient subir plusieurs jours de conditions météorologiques extrêmes susceptibles de perturber les services essentiels, notamment dans les zones côtières les plus vulnérables.

Actuellement classé en catégorie 4 et se déplaçant lentement au-dessus de la mer des Caraïbes, l’ouragan Melissa devrait se renforcer pour atteindre la catégorie 5, avec des vents soutenus d’au moins 252 km/h.

L’UNICEF alerte sur la vulnérabilité des enfants face aux catastrophes climatiques

Roberto Benes, directeur régional de l’UNICEF pour l’Amérique latine et les Caraïbes, a déclaré : « Tous les efforts déployés pour se préparer à l’arrivée de l’ouragan sont essentiels afin de limiter les dégâts et les pertes humaines dans les communautés les plus vulnérables, en particulier dans les régions comme les Caraïbes. Les petites îles sont toujours les plus exposées face aux événements climatiques extrêmes. »

Il a ajouté : « L’UNICEF s’emploie à renforcer les capacités nationales pour anticiper et répondre aux urgences liées au climat, tout en garantissant la continuité des services essentiels pour les enfants. C’est une condition fondamentale pour protéger ceux qui en ont le plus besoin. »

Des actions d’urgence coordonnées dans toute la région

Face à la menace, l’UNICEF, en coordination avec les autorités nationales et ses partenaires dans chaque pays, soutient activement les efforts de préparation, notamment par le prépositionnement de fournitures essentielles telles que des kits d’hygiène, des purificateurs et récipients d’eau, ainsi que du matériel médical. L’organisation diffuse également des messages d’alerte précoce auprès des communautés et apporte une aide financière aux foyers vulnérables du sud d’Haïti afin d’atténuer l’impact de l’ouragan.

Au cours de la dernière décennie, environ 11 millions de personnes – dont près de 4 millions d’enfants – ont été directement touchées chaque année par des catastrophes naturelles ou d’origine humaine en Amérique latine et dans les Caraïbes.