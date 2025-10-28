Masdar se voit attribuer les projets solaires de 1 400 MW à Najran et de 600 MW à Jizan, en Arabie saoudite

RIYADH, 28 octobre 2025 (WAM) – La société Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, leader mondial des énergies propres, a annoncé aujourd’hui avoir remporté deux projets solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 2 gigawatts (GW), dans le cadre de la sixième phase d’appels d’offres du Programme national d’énergie renouvelable (NREP) du Royaume d’Arabie saoudite.

Les deux projets, attribués selon le modèle de producteur d’électricité indépendant (IPP), concernent la centrale de Najran d’une capacité de 1 400 mégawatts (MW) et l’installation d’Ad Darb de 600 MW. Ils seront développés selon le principe Build, Own and Operate (BOO) – construire, posséder et exploiter – dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité (PPA) d’une durée de 25 ans signé avec la Saudi Power Procurement Company (SPPC).

La centrale d’Ad Darb, située dans la province de Jizan, devrait entrer en service commercial à la fin de l’année 2027, tandis que le projet de Najran, implanté dans la province du même nom, devrait démarrer ses opérations commerciales au cours du premier semestre 2028.

Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a déclaré : « Masdar est fière d’appuyer l’Arabie saoudite dans la réalisation de ses objectifs en matière d’énergie renouvelable dans le cadre de la Vision 2030. L’attribution des projets de Najran et d’Ad Darb représente une étape majeure dans l’expansion de notre portefeuille saoudien et témoigne de nos vingt années d’expérience dans le développement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables à grande échelle, ainsi que de notre solide réputation dans la région. Nous nous réjouissons de développer ces projets et de contribuer à la croissance économique durable du Royaume. »

La Saudi Power Procurement Company (SPPC), entité chargée des études de préfaisabilité, du lancement des appels d’offres et de la signature des contrats d’achat d’électricité avec les développeurs, a attribué à ce jour une capacité totale de 43,2 GW, dont 12,3 GW déjà connectés au réseau électrique national.

Masdar a obtenu la plus grande capacité attribuée dans le cadre des appels d’offres compétitifs de la SPPC pour la troisième année consécutive. Parmi ses autres projets solaires en cours figurent la centrale d’Al Henakiyah (1 100 MW), dont l’exploitation commerciale est prévue l’an prochain, et celle d’Al Sadawi (2 000 MW), qui devrait entrer en service en 2027.

Fondée en 2006, Masdar est une entreprise d’investissement, de développement et d’exploitation dans le domaine des énergies propres, disposant d’un portefeuille mondial de plus de 51 GW et visant à atteindre 100 GW d’ici 2030.

La société a ouvert un bureau en Arabie saoudite en 2022 afin de soutenir les objectifs du Royaume en matière d’énergie propre. Son portefeuille opérationnel dans le pays comprend la centrale solaire de Jeddah (300 MW) et le parc éolien de Dumat Al Jandal (400 MW), premier projet éolien d’Arabie saoudite et le plus grand du Moyen-Orient.