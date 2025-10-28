Hamad Al Sharqi reçoit les participants de la Conférence internationale sur l’industrie minière de Fujairah

FUJAIRAH, 28 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membre du Conseil suprême et souverain de Fujairah, a souligné le rôle essentiel du secteur minier dans la promotion du développement économique et la diversification des sources de revenu national.

Son Altesse a réaffirmé la vision de la direction des Émirats arabes unis visant à bâtir une économie forte et durable, précisant que l’Émirat de Fujairah occupe une place centrale dans l’industrie minière et des carrières grâce à la richesse et à la diversité de son paysage géologique, qui en fait une destination attractive pour les investissements.

Cette déclaration est intervenue à l’occasion de la réception, au palais Al Rumaila, de Mohamed Ebrahim Hassan Al Mansoori, sous-secrétaire du ministère de l’Énergie et des Infrastructures pour les affaires relatives aux infrastructures et aux transports ; d’Adel Saqr Al-Sager, directeur général de l’Organisation arabe pour le développement industriel et minier (AIDMO), ainsi que des délégations participantes à la 10ᵉ Conférence internationale sur l’industrie minière de Fujairah.

L’événement, accueilli par l’Émirat de Fujairah, est organisé par la Fujairah Natural Resources Corporation (FNRC) en coopération avec le ministère de l’Énergie et des Infrastructures et l’AIDMO.

Son Altesse Cheikh Hamad a souhaité la bienvenue aux invités de la conférence — un groupe distingué de ministres, d’experts, de décideurs et d’investisseurs venus du monde entier —, saluant leur contribution au partage des expertises et au renforcement de la coopération internationale en faveur du développement et de la durabilité du secteur minier.

Il a souligné que la conférence constitue une plateforme essentielle pour aborder les défis auxquels font face les industries minières et métallurgiques, tout en offrant une occasion précieuse d’échanger des connaissances et d’explorer de nouvelles opportunités prometteuses aux niveaux régional et mondial.

Les invités ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance à Son Altesse Cheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi pour son accueil chaleureux et son soutien constant aux initiatives et projets visant à favoriser l’échange de connaissances à l’échelle mondiale et à stimuler le progrès du secteur minier.