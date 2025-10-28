Cisco et G42 s’allient pour développer une infrastructure d’IA sécurisée aux Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 28 octobre 2025 (WAM) – Cisco, entreprise mondiale spécialisée dans les réseaux et la cybersécurité, et G42, société émirienne d’intelligence artificielle, ont annoncé aujourd’hui une importante expansion de leur partenariat stratégique visant à développer des infrastructures d’IA sécurisées de nouvelle génération. Cette initiative illustre l’engagement durable de Cisco à accompagner les avancées numériques dans la région en construisant des infrastructures performantes, fiables et conformes aux plus hauts standards de sécurité à l’ère de l’intelligence artificielle.

Dans le cadre de cette collaboration, Cisco fournira, connectera et sécurisera un cluster d’IA à grande échelle déployé par G42, équipé des processeurs graphiques avancés AMD MI350X. Ce déploiement intégrera l’infrastructure complète et sécurisée de Cisco pour l’intelligence artificielle — incluant les solutions de calcul, de mise en réseau, de sécurité, de stockage, d’optiques, ainsi que les outils d’analyse et d’observabilité — afin d’assurer une performance évolutive et une gestion unifiée des charges de travail d’IA les plus exigeantes de la région.

Cisco assumera également le rôle d’intégrateur technologique au sein de l’environnement réglementé Regulated Technology Environment (RTE) de G42, un cadre de conformité et de sécurité de référence mondiale, garantissant que les systèmes informatiques avancés opèrent selon les niveaux les plus élevés de protection, de transparence et de gouvernance, tout en empêchant tout accès ou transfert non autorisé des technologies sensibles.

Cette coopération s’inscrit dans le cadre du Partenariat d’accélération de l’intelligence artificielle entre les États-Unis et les Émirats arabes unis, un programme clé destiné à renforcer les objectifs technologiques bilatéraux. Parmi ses projets phares figurent le cluster Stargate UAE d’une capacité de 1 GW actuellement en construction à Abou Dhabi, ainsi que le campus UAE–US AI Technology Campus de 5 GW annoncé lors de la visite d’État du président américain Donald Trump aux Émirats arabes unis en mai 2025.

Peng Xiao, directeur général du groupe G42, a déclaré : « Cette collaboration avec Cisco marque une nouvelle phase de confiance et d’alignement technologique entre les Émirats arabes unis et les États-Unis dans le cadre du Partenariat d’accélération de l’IA. Elle réaffirme notre engagement commun à bâtir des infrastructures d’intelligence artificielle performantes, sécurisées, souveraines et conformes, qui favorisent l’innovation mondiale tout en respectant les plus hauts standards de gouvernance. »

De son côté, Chuck Robbins, président-directeur général de Cisco, a affirmé : « Cisco est fière de renforcer son partenariat avec G42 pour propulser la prochaine phase de l’innovation en IA aux Émirats arabes unis, en fournissant une infrastructure fiable, sécurisée et à haute performance. Cette collaboration consolide le partenariat américano-émirien pour l’accélération de l’IA et souligne le rôle central de Cisco dans la transformation numérique du pays. Ensemble, nous posons les fondations d’un avenir guidé par une innovation responsable et durable. »

Dr Lisa Su, présidente-directrice générale d’AMD, a ajouté : « AMD est honorée de s’associer à Cisco et G42 pour alimenter la prochaine génération d’infrastructures d’IA aux Émirats arabes unis. Nos accélérateurs AMD Instinct MI350X offrent la performance, l’efficacité et la scalabilité nécessaires pour soutenir une innovation en IA sécurisée et souveraine. Cette initiative renforce la position des Émirats arabes unis en tant que leader mondial du développement technologique responsable. »

Selon la dernière étude de Cisco sur l’intelligence artificielle, 92 % des entreprises aux Émirats arabes unis prévoient de déployer des agents d’IA, et 41 % s’attendent à les voir collaborer avec leurs employés d’ici un an, alors que seulement 25 % disposent actuellement d’une capacité GPU suffisante. Le partenariat entre G42 et Cisco vise à combler cet écart en fournissant une infrastructure d’IA évolutive, sécurisée et prête pour la croissance.

Ce déploiement s’appuiera sur la gamme intégrée de Cisco pour les centres de données dédiés à l’IA, comprenant : Serveurs UCS 885A équipés de GPU AMD MI350X, Commutateurs Nexus 9K 800G pour la connectivité à haute vitesse, Système d’exploitation VAST AI hébergé sur serveurs Cisco, Pare-feux Firepower 4200 pour une sécurité de nouvelle génération, Plateformes Nexus Dashboard et Intersight pour l’automatisation et la gestion, ainsi que les dernières technologies optiques de Cisco et ses services avancés pour la planification, la conception et la mise en œuvre.

Cette collaboration consolide davantage le réseau de partenaires technologiques américains de G42 intégrés au cadre RTE, en renforçant un modèle fondé sur la transparence et la responsabilité.

Les deux entreprises travaillent en coordination étroite avec les agences gouvernementales américaines concernées afin d’obtenir les licences et autorisations réglementaires nécessaires, le déploiement devant progresser dans les prochains mois, sous réserve des approbations finales.