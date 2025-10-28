ADGM Academy et Cyber Falcon lancent le Cyber Arena pour façonner l’avenir de la cybersécurité aux Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 28 octobre 2025 (WAM) – L’Académie d’Abou Dhabi Global Market (ADGM Academy) et Cyber Falcon Cyber Security Services (CF) ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat stratégique visant au lancement du Cyber Arena à Abou Dhabi.

Installé au sein des locaux de l’ADGM Academy, le Cyber Arena constituera une plateforme pionnière dédiée à la formation de haut niveau en cybersécurité, aux services avancés et à l’innovation appliquée, consolidant ainsi la position d’Abou Dhabi en tant que pôle régional et mondial de résilience numérique.

Le Cyber Arena offrira un écosystème complet de solutions en cybersécurité comprenant : Des programmes de formation spécialisés, adaptés aux besoins des professionnels du secteur, des dirigeants, des entreprises, des experts IT/OT et des employés.

Des parcours de certification reconnus internationalement, intégrés aux cadres d’accréditation mondiaux de l’ADGM Academy.

Des services avancés de cybersécurité, incluant la réponse aux incidents, les tests d’intrusion, les services SOC-as-a-Service, les évaluations de vulnérabilité et les audits de maturité.

Des activités de recherche et développement (R&D) de pointe, axées sur les systèmes de défense basés sur l’intelligence artificielle, les nouvelles méthodologies de protection IT/OT et la résilience des systèmes de contrôle industriel (ICS).

Des environnements d’innovation, tels que des plateformes de simulation et des laboratoires d’essai (sandbox) pour expérimenter et valider les solutions émergentes.

Au-delà du renforcement des capacités nationales en matière de cybersécurité, le Cyber Arena servira également de carrefour de collaboration entre universités, centres de recherche et start-up, afin de promouvoir la recherche appliquée et l’entrepreneuriat dans ce domaine stratégique.

Des publications conjointes — livres blancs, notes de politique publique et rapports sectoriels — viendront consolider la position d’Abou Dhabi en tant que centre de référence mondial en matière de cybersécurité et de leadership intellectuel.

Saif Al Darmaki, président et cofondateur de Cyber Falcon Cyber Security Services, a déclaré : « Ce partenariat place Abou Dhabi à l’avant-garde de l’excellence en cybersécurité, en favorisant l’innovation tout en formant les talents nécessaires pour sécuriser l’avenir numérique. Cette initiative vise à bâtir un écosystème numérique résilient, à renforcer l’économie du savoir des Émirats arabes unis, à encourager les partenariats mondiaux et à créer des opportunités pour les futures générations de leaders en cybersécurité. »

De son côté, Mansoor Jaffar, directeur général de l’ADGM Academy and Research Centre, a souligné : « À travers le Cyber Arena, nous donnons aux professionnels, aux entreprises et aux institutions les moyens de faire face aux défis de cybersécurité de demain, tout en contribuant à un écosystème numérique plus résilient pour les Émirats arabes unis et au-delà. Avec Cyber Falcon, nous faisons d’Abou Dhabi un modèle d’innovation et de résilience dans un paysage numérique de plus en plus complexe. »

Enfin, Anwar Majid Hussein, associé directeur et cofondateur de Cyber Falcon Cyber Security Services, a affirmé : « Le lancement du Cyber Arena représente bien plus qu’une étape importante : c’est une déclaration d’intention visant à façonner l’avenir cybernétique des Émirats à travers l’innovation, la collaboration et le développement des compétences humaines. En réunissant formation d’excellence, capacités avancées et recherche appliquée, nous construisons un pont entre les besoins de sécurité d’aujourd’hui et les ambitions numériques de demain. Cette initiative reflète notre engagement commun avec l’ADGM Academy à renforcer la résilience des organisations, à promouvoir les talents nationaux et à positionner Abou Dhabi comme une référence mondiale en matière de cybersécurité. »