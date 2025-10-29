La Grèce mettra en avant son excellence littéraire et sa créativité intemporelle lors de la Foire internationale du livre de Charjah 2025

CHARJAH, 29 octobre 2025 (WAM) – La 44ᵉ édition de la Foire internationale du livre de Charjah (SIBF) accueillera cette année la Grèce comme invitée d’honneur, mettant à l’honneur l’une des cultures littéraires et artistiques les plus influentes du monde.

L’événement, organisé du 5 au 16 novembre 2025, proposera un riche programme culturel alliant littérature, théâtre, musique et gastronomie, célébrant la contribution historique de la Grèce au patrimoine culturel et intellectuel mondial.

Le Pavillon national de la Grèce, d’une superficie de 200 mètres carrés et inspiré de l’architecture grecque antique, réunira 58 éditeurs et institutions culturelles grecques, dont 28 seront présents sur place, présentant environ 600 ouvrages en grec et en traduction. Au cœur du pavillon, une oliveraie sculptée, symbole intemporel de paix et de sagesse, servira d’espace de rencontre entre auteurs, lecteurs et penseurs.

Parmi les temps forts du programme grec figure l’exposition « La littérature grecque – un long voyage », retraçant l’évolution de la langue et de la littérature grecques depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, et illustrant l’influence durable de la pensée hellénique sur la culture mondiale.

Plus de 70 participants grecs — écrivains, poètes, traducteurs, illustrateurs, universitaires, musiciens et éditeurs — prendront part aux activités du salon, dont dix figures littéraires majeures telles qu’Antonios Skiathas, Eugenia Daglas, Eurypidis Garantoudis, Konstantinos Katsoularis, Persa Koumoutsi et Panagiotis Mendis. Ces auteurs animeront des lectures et des débats autour de la littérature grecque contemporaine et du dialogue entre les cultures grecque et arabe.

La Grèce présentera également une série de traductions d’œuvres grecques vers l’arabe, comprenant des anthologies de poésie primée et des nouvelles contemporaines.

La programmation artistique inclura une performance itinérante mêlant poésie, musique et mouvement, dirigée par la professeure Anastasia Georgaki de l’Université nationale et kapodistrienne d’Athènes, ainsi qu’un spectacle musical et théâtral inspiré de la poésie grecque, conçu par Nikolaos Platanos et Kyriaki Vlachogianni, qui inaugurera la foire. Une interprétation scénique de la poésie dramatique du célèbre Yannis Ritsos viendra enrichir cette immersion culturelle.

Des ateliers interactifs permettront aux enfants de découvrir la créativité et les symboles de la culture grecque à travers l’histoire de l’écriture et du langage, tandis que des sessions conjointes entre artistes grecs et émiratis renforceront le dialogue culturel entre les deux pays.

La gastronomie sera également mise à l’honneur avec le chef Alexandros Sperchos, installé aux Émirats arabes unis, qui proposera des démonstrations culinaires alliant authenticité et innovation.

Au-delà des expositions culturelles, la Grèce participera aussi au 15ᵉ Congrès des éditeurs et à la Conférence internationale des bibliothèques de Charjah, afin de renforcer la coopération professionnelle et de promouvoir l’innovation dans les domaines de l’édition et de la lecture.

Organisée par la Sharjah Book Authority, la 44ᵉ Foire internationale du livre de Charjah réunira 2 350 éditeurs et exposants issus de 118 pays, et proposera plus de 1 200 activités culturelles et professionnelles.