40 entreprises italiennes présentent leurs dernières technologies à ADIPEC 2025

ABOU DHABI, 29 octobre 2025 (WAM) – L’Italie participera à l’édition 2025 du Salon international du pétrole d’Abou Dhabi (ADIPEC), qui se tiendra au Centre national des expositions d’Abou Dhabi (ADNEC) du 3 au 6 novembre, avec un pavillon organisé par l’Agence italienne du commerce (ITA), en collaboration avec plusieurs fédérations industrielles italiennes, dont Anima Confindustria Meccanica, ANIMP, FEDERTEC, ANIE, ainsi qu’avec le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Ce pavillon réunira 40 entreprises italiennes présentant les dernières technologies dans les domaines du pétrole, du gaz et de la transition énergétique.

Cette participation renforcée illustre le rôle croissant de l’Italie en tant que partenaire stratégique du secteur énergétique aux Émirats arabes unis et dans le Golfe. Selon les données de TDM Trade Data Monitor, les exportations italiennes de technologies pétrolières et gazières vers les Émirats arabes unis ont atteint 292,2 millions d’euros en 2024, soit une hausse de 45,9 % par rapport à 2023. L’Italie représente désormais 8,33 % des importations totales d’équipements pétroliers et gaziers du pays, une part qui a grimpé à 9,8 % au premier semestre 2025.

Les Émirats arabes unis demeurent l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Italie dans la région, où la demande pour les solutions italiennes de haute qualité, d’efficacité et de durabilité continue de croître.

Le pavillon italien à ADIPEC 2025 mettra en avant l’ingénierie et le savoir-faire industriel italiens, à travers des solutions couvrant l’ensemble de la chaîne énergétique : systèmes de canalisations, vannes, compresseurs, infrastructures de gaz naturel liquéfié, automatisation et technologies durables.

Son Excellence Lorenzo Fanara, ambassadeur d’Italie aux Émirats arabes unis, a souligné que « le salon ADIPEC constitue une plateforme clé pour renforcer la coopération entre les deux pays dans le paysage énergétique mondial, autour des valeurs communes de durabilité, d’innovation et d’excellence industrielle ».

Valerio Soldani, commissaire du commerce italien aux Émirats arabes unis, a déclaré que « la hausse de 45,9 % des exportations italiennes de matériel pétrolier et gazier vers les Émirats témoigne du dynamisme du commerce bilatéral et du rôle croissant de l’Italie dans la transition énergétique de la région », ajoutant que le pavillon italien incarne un engagement durable à soutenir la vision émirienne d’un avenir énergétique diversifié et à faibles émissions.

De son côté, Pietro Almici, président d’Anima Confindustria Meccanica, a précisé que la participation italienne en 2025 est la plus importante à ce jour, soulignant que « ADIPEC est devenu une plateforme mondiale de référence pour les innovations et les opportunités dans le domaine des hydrocarbures et des énergies renouvelables ».

Enfin, Giulio Iucci, vice-président de la fédération ANIE chargée de l’internationalisation et des PME, a affirmé que « la présence italienne à ADIPEC 2025 reflète l’engagement du pays à contribuer activement à la transformation énergétique mondiale, en mettant la technologie et la durabilité au cœur d’un avenir plus vert et plus résilient ».