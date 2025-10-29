RAKEZ aide les entrepreneurs à transformer leur présence en ligne en profit grâce au marketing d’influence

RAS AL-KHAÏMAH, 29 octobre 2025 (WAM) – La Zone économique de Ras Al Khaïmah (RAKEZ) a organisé récemment, au Compass Coworking Centre, une session interactive consacrée à l’optimisation des ventes à travers le marketing d’influence. Cet atelier visait à fournir aux entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises (PME) des stratégies concrètes leur permettant de transformer leur présence sur les réseaux sociaux en résultats commerciaux mesurables.

Animée par Mohamad Fattal, fondateur et directeur général de la société Alfan, la session a exploré le rôle croissant des créateurs de contenu dans le renforcement de la visibilité, de l’authenticité et de la performance des marques. S’appuyant sur l’expérience et le réseau d’Alfan, Fattal a présenté des approches pratiques pour renforcer la connexion entre les influenceurs, les entreprises et leurs publics cibles.

Les participants ont appris à identifier les partenaires les plus pertinents selon la composition de leurs audiences, à concevoir des contenus adaptés à chaque plateforme et à développer des stratégies rentables et ciblées pour les PME en expansion.

L’atelier a également proposé des outils permettant d’évaluer l’impact commercial réel des campagnes, illustrés par des études de cas démontrant comment des collaborations continues avec les créateurs peuvent accroître la notoriété des marques et transformer l’engagement numérique en ventes concrètes.

Le directeur général du groupe RAKEZ, Ramy Jallad, a déclaré : « Chez RAKEZ, nous nous attachons en permanence à soutenir notre communauté d’affaires pour qu’elle reste compétitive dans un environnement numérique en constante évolution. Le marketing d’influence est aujourd’hui un levier majeur de croissance, et cette session avait pour objectif de donner à nos clients les outils et la confiance nécessaires pour convertir l’engagement en performances commerciales tangibles. »

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme permanent de RAKEZ destiné à accompagner la croissance de sa communauté d’entreprises par des ateliers spécialisés et des rencontres professionnelles, abordant les défis actuels et les nouvelles tendances des différents secteurs économiques.