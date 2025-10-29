17 archers émiratis participent au 2ᵉ Championnat d’Asie de l’Ouest de tir à l’arc au Qatar

CHARJAH, 29 octobre 2025 (WAM) – La Fédération émirienne de tir à l’arc a annoncé la participation de 17 athlètes, hommes et femmes, au 2ᵉ Championnat d’Asie de l’Ouest de tir à l’arc – Qatar 2025, qui se déroule à Doha jusqu’au 4 novembre.

Dans un communiqué publié mercredi, la Fédération a précisé que la délégation des Émirats arabes unis est dirigée par Hanadi Khalifa Al Kabouri, présidente de la Fédération, accompagnée de Humaid Al Shamsi, vice-président et chef de mission, ainsi que d’Aliya Mahmoud Al Harmouzi, responsable administrative.

La membre du conseil d’administration et présidente du comité des arbitres, Cheikha Al Khatri, participe également à l’arbitrage de la compétition aux côtés de l’arbitre continental Omar Al Hammadi. L’encadrement technique est assuré par l’entraîneur principal Yong Chul Lee, assisté de Mi Jin Song et Fernando Nimantha.

L’équipe masculine de tir à l’arc classique comprend Abdullah Obaid Al Ketbi, Sib Sankar Maity, Ali Yaqoub Rangiri et Mansour Saeed Al Ketbi, tandis que l’équipe féminine est composée de Samia Odinaeva, Maha Abdulrahim Al Hosani, Aisha Jassim Al Ali, Fatma Mohammed Al Baloushi et Hessa Yaqoub Al Awadhi.

Dans la catégorie du tir à l’arc à poulies, l’équipe masculine est formée de Mohammed Saleh bin Amro, Yousef Hassan Al Hosani, Nasser Saeed Al Rashdi et Shihab Ahmed Al Saeedi, tandis que l’équipe féminine compte Amina Yousef Al Awadhi, Jumana Ali Al Najjar, Sara Adel Al Mazmi et Maitha Mohammed Al Nuaimi.