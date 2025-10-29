Les meilleurs triathlètes du monde confirmés pour le Pro Dubaï T100

DUBAÏ, 29 octobre 2025 (WAM) – L’Organisation des triathlètes professionnels (PTO) et la Fédération mondiale de triathlon ont dévoilé la liste finale des athlètes participant à l’épreuve Pro Dubaï T100, qui se tiendra le 15 novembre prochain. Cet événement constitue l’avant-dernière étape du T100 Triathlon World Tour 2025, avant la grande finale du championnat du monde prévue en décembre au Qatar.

La compétition réunira 48 des meilleurs triathlètes professionnels au monde.

Chez les hommes, le Néo-Zélandais Hayden Wilde arrive à Dubaï invaincu, après une série impressionnante de victoires à Singapour, Londres, la Côte d’Azur, en Espagne et à Wollongong, le plaçant en tête du classement général du T100 Race To Qatar. Il sera talonné par le Belge Jelle Geens, vainqueur à Vancouver et deuxième au classement, ainsi que par l’Allemand Mika Noodt, actuellement troisième.

Du côté féminin, la Britannique Kate Waugh mène la course après son triomphe à Wollongong, qui s’ajoute à sa victoire inaugurale à Singapour. Elle devance sa compatriote Lucy Charles-Barclay de neuf points, toutes deux confirmées pour la manche de Dubaï, décisive avant la finale de Doha.

La course masculine débutera à 11h30 (heure locale), précédée d’une retransmission en direct à partir de 11h15, tandis que l’épreuve féminine s’élancera à 13h30.

Se déroulant dans le cadre emblématique de Dubaï, le week-end du Dubaï T100 2025 (du 13 au 16 novembre) s’inscrit comme l’un des événements phares du Dubai Fitness Challenge (DFC). Le parcours dynamique emmènera les athlètes depuis la plage Jumeirah 3 - Sunset, à travers le champ de courses de Meydan, avant une arrivée spectaculaire avec en toile de fond la tour Burj Khalifa, symbole de la ville.