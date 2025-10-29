Les Émirats arabes unis examinent les avancées du projet d’ensemencement des nuages par laser

ABOU DHABI, 29 octobre 2025 (WAM) – Le comité directeur stratégique du Programme national des Émirats arabes unis pour la recherche sur la science de l’ensemencement des nuages a effectué une visite de terrain à l’Institut d’innovation technologique (TII) à Abou Dhabi afin de suivre l’avancement du projet de la cinquième édition du programme, intitulé « Stimulation des précipitations par laser et technologie de télédétection ».

Dirigé par le Dr Guillaume Matras, directeur principal du Centre de recherche sur l’énergie dirigée du TII, ce projet novateur vise à étudier l’utilisation des lasers à haute énergie pour favoriser la condensation de la vapeur d’eau et modifier les propriétés microphysiques des nuages dans des conditions atmosphériques contrôlées.

Les expériences menées en laboratoire au sein du TII ont donné des résultats positifs encourageants, confirmant la faisabilité de la technologie après l’observation de phénomènes de condensation et de formation de filaments plasma sous l’effet du laser. Ces résultats ouvrent la voie à une mise en œuvre dans des conditions météorologiques réelles.

Le projet comprend également la réalisation d’essais sur le terrain à l’aide d’un laser pulsé mobile à haute énergie, équipé d’un système de télédétection avancé permettant des interventions dans différentes régions des Émirats arabes unis.

Plusieurs institutions de recherche internationales participent à l’exécution du projet : L’Université de Hyogo (Japon), qui collabore sur la modélisation et la simulation des nuages grâce au modèle des super-particules ; L’Université des Sciences et Technologies du Sud de la Chine, qui étudie l’interaction entre le laser et la microphysique des nuages ; et les Laboratoires fédéraux suisses pour la science et la technologie des matériaux (Empa), qui analysent les données lidar à l’aide de l’intelligence artificielle.

Ces partenariats permettent à l’équipe scientifique de reproduire les conditions météorologiques caractéristiques des Émirats, notamment la formation de cumulus au-dessus des monts Hajar et les nuages stratiformes dans l’ouest du pays durant l’été, contribuant ainsi à la validation sur le terrain et à la précision des résultats.

Son Excellence Dr Abdulla Al Mandous, président de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et directeur du Centre national de météorologie (NCM), a déclaré : « Le NCM accorde une importance capitale à l’intégration des technologies de pointe dans les recherches sur l’ensemencement des nuages, en raison de leur valeur ajoutée dans la lutte contre la rareté de l’eau. L’utilisation de la technologie laser dans ce domaine représente une innovation prometteuse qui soutient nos efforts pour accroître les précipitations dans les régions arides et semi-arides. Nous nous attachons également à développer les compétences scientifiques locales et à renforcer la coopération internationale afin d’assurer une gestion durable des ressources hydriques conformément à la vision des Émirats arabes unis. »

Pour sa part, Alya Al Mazroui, directrice du Programme national de recherche sur la science de l’ensemencement des nuages, a affirmé : « Ce projet de recherche pionnier consolidera la position des Émirats arabes unis sur la carte mondiale de l’innovation. En combinant la physique expérimentale, la modélisation atmosphérique avancée et l’analyse de données alimentée par l’intelligence artificielle, il ouvrira de nouvelles perspectives dans les technologies de modification du climat. Ce projet représente également un modèle réussi de coopération scientifique internationale et appuie la création de laboratoires spécialisés au sein du TII et des universités partenaires, renforçant ainsi l’excellence scientifique et la position des Émirats en tant que centre mondial de recherche sur l’ensemencement des nuages. »

Lors de la visite, l’équipe de recherche a présenté la conception finale d’un nouveau système laser à sources multiples, développé pour remplacer l’ancien modèle à source unique. Ce système hybride combine des impulsions femtoseconde et nanoseconde afin d’augmenter la puissance maximale et la densité de plasma tout en réduisant les risques opérationnels et les délais d’exécution.

Le projet comprend également le développement d’un système avancé de télédétection utilisant des technologies de spectroscopie et de lidar multibande, permettant la surveillance instantanée de la formation des gouttelettes d’eau.

Cet innovation a été enregistrée le 14 octobre 2025 auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), marquant la première invention conjointe entre le TII et le Centre national de météorologie.

Le projet contribue également à la formation de jeunes chercheurs et ingénieurs émiratis, dont Reem Al Amri, ingénieure en mécanique au TII, qui prépare un doctorat en collaboration avec l’Empa et l’Université de Berne. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du programme visant à développer des compétences nationales spécialisées dans le domaine des technologies météorologiques et hydriques avancées.