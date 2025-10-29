Le Centre pour la durabilité et l’innovation consolide le leadership des Émirats arabes unis dans l’économie verte

DUBAÏ, 29 octobre 2025 (WAM) – Le ministère de l’Économie et du Tourisme a affirmé que le Centre pour la durabilité et l’innovation, situé à Expo City Dubaï, jouera un rôle clé dans le développement du tourisme durable et de l’entrepreneuriat vert, tout en soutenant les politiques nationales en faveur d’une économie circulaire et à faibles émissions de carbone.

Le ministère a également annoncé le lancement de la première « licence verte » des Émirats arabes unis, destinée à attirer les entreprises engagées dans des pratiques environnementales et sociales responsables.

En marge du Sommet Asie-Pacifique des villes et Forum des maires 2025, qui s’est conclu aujourd’hui à Expo City Dubaï, la Dre Maria Hanif Al Qassim, sous-secrétaire adjointe aux politiques et études économiques au ministère, a expliqué que ce centre constitue une plateforme nationale intégrant prospérité économique et responsabilité environnementale.

Elle a précisé que l’initiative favorisera le développement de solutions innovantes dans les domaines de l’énergie propre, de l’économie circulaire et de la technologie verte, consolidant ainsi la position des Émirats arabes unis comme pôle mondial de l’économie durable.

Le centre contribuera à la diversification économique du pays et à ses objectifs climatiques en créant un écosystème intégré dédié à la mise sur le marché de produits et services écologiques, à la promotion de technologies à faibles émissions et au renforcement de la recherche et du développement dans le domaine de l’innovation verte.

La Dre Al Qassim a indiqué que la banque italienne Intesa Sanpaolo, pionnière du financement durable avec plus de 14 milliards d’euros investis à l’échelle mondiale, soutiendra la mise en place du centre à Expo City Dubaï. De leur côté, Nestlé apportera son expertise technique et son savoir-faire en innovation, Majra orientera les projets environnementaux émergents à travers ses initiatives Sustainable Impact Challenge et Future 100, tandis que Palmade développera des produits biodégradables à partir de feuilles de palmiers-dattiers recyclées.

Elle a souligné que le Centre pour la durabilité et l’innovation incarne l’engagement des Émirats arabes unis en faveur de l’action climatique, représentant un modèle national d’innovation durable et d’investissement responsable, au service d’une économie verte compétitive et tournée vers l’avenir.