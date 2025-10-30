Un affrontement de boxe historique se prépare à Dubaï : « Destiny in the Desert »

DUBAÏ, 30 octobre 2025 (WAM) – Dubaï se prépare à accueillir une soirée historique de boxe avec l’organisation de l’événement très attendu « Destiny in the Desert », qui marquera une nouvelle étape dans le développement sportif de l’émirat.

Organisé par The Agenda, le gala se tiendra le 13 février 2026 sur le site de Media City à Dubaï, et mettra en vedette le premier boxeur professionnel émirati, Eisa Al Dah, opposé à l’ancien champion du monde britannique Kell Brook pour le titre WBC “Union Belt”.



Le programme comprendra également une série de combats préliminaires opposant des boxeurs basés aux Émirats arabes unis à des compétiteurs venus de Manchester (Royaume-Uni). L’événement rendra hommage à la légende de la boxe Ricky “The Hitman” Hatton, tout en soutenant sa fondation caritative.



Al Dah, pionnier de la boxe professionnelle dans les Émirats et la région du Golfe, aborde ce combat avec un palmarès de huit victoires pour trois défaites. Sa rencontre avec Brook suscite un vif intérêt international.



Les billets sont déjà en vente, incluant des loges VIP et des places au bord du ring, confirmant l’ambition de faire de « Destiny in the Desert » un spectacle sportif de prestige au Moyen-Orient.



Grâce à ses infrastructures modernes, sa connectivité mondiale et son statut croissant de pôle sportif régional, Dubaï offre un cadre idéal pour accueillir des compétitions de classe mondiale.

L’organisation de cet événement majeur illustre la volonté de l’émirat de diversifier son offre événementielle et de s’imposer comme une destination incontournable pour les sports internationaux.