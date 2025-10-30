Des scientifiques développent un vaccin en une seule dose capable de protéger contre toutes les souches de grippe aviaire

ROTTERDAM, 30 octobre 2025 (WAM) – Des scientifiques ont mis au point un prototype de vaccin capable d’offrir une protection élargie contre toutes les formes connues et émergentes du virus hautement pathogène de la grippe aviaire H5, y compris celles susceptibles d’apparaître à l’avenir.

Publié dans la revue scientifique Nature, ce vaccin à dose unique pourrait représenter une avancée majeure dans la prévention d’une future pandémie.

Sous la direction de Mathilde Rochard, chercheuse au Centre médical universitaire Erasmus aux Pays-Bas, l’équipe a élaboré une carte 3D haute résolution retraçant les mutations de la protéine hémagglutinine (HA) du virus H5 sur plusieurs décennies. Cette cartographie a permis de reconstituer l’histoire évolutive complète et la diversité antigénique des souches H5.

À partir de ces données, les chercheurs ont conçu une protéine HA synthétique située au centre antigénique commun à toutes les variantes H5 connues. Bien qu’elle ne corresponde pas parfaitement à chaque souche, elle en est le point commun le plus proche, y compris pour les virus susceptibles d’émerger à l’avenir. En exposant le système immunitaire à cet antigène central, le vaccin déclenche une réponse immunitaire à large spectre, capable de neutraliser un grand nombre d’infections H5.

Les tests réalisés sur des furets, modèle de référence pour les études sur la grippe, ont montré que le vaccin offrait une protection solide contre plusieurs souches distinctes du H5, comparable à celle obtenue avec des vaccins spécifiques à une souche, et même contre deux virus non inclus dans la formulation.

Les chercheurs ont souligné que, bien que les résultats soient très encourageants, des essais cliniques sur l’homme restent nécessaires afin de confirmer l’efficacité et la sécurité du vaccin avant toute application à grande échelle.

Ce développement pourrait marquer une étape décisive vers un vaccin universel contre la grippe aviaire, renforçant la préparation mondiale face aux risques de pandémie.