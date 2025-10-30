Dubai Culture lance l’initiative « School of Life » avec 26 ateliers interactifs

DUBAÏ, 30 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité de la culture et des arts de Dubaï (Dubai Culture) a lancé pour le mois de novembre un programme varié d’ateliers et de sessions interactives dans le cadre de son initiative « School of Life », placée cette année sous le thème « Santé et sport ».

Cette initiative vise à promouvoir la sensibilisation à la santé et à la qualité de vie, tout en développant les compétences culturelles et créatives de l’ensemble des membres de la communauté, conformément à la stratégie de Dubaï pour la qualité de vie.

Le programme comprend 26 ateliers interactifs consacrés à l’amélioration du bien-être mental, à la nutrition saine, aux techniques de respiration et d’expression orale, en plus d’un éventail d’activités proposées par les clubs de l’initiative, portant sur la calligraphie, les langues, le développement familial, la santé et la nutrition, ainsi que la musique et les arts du spectacle.

Les activités incluront également des séances éducatives et créatives axées sur le bien-être, le développement personnel et la participation culturelle, consolidant ainsi le rôle des bibliothèques publiques de Dubaï comme centres communautaires dédiés à l’art, au savoir et à la santé.