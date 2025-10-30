SCI distribue 77,2 millions d’AED d’aides locales au cours des neuf premiers mois de 2025

CHARJAH, 30 octobre 2025 (WAM) – L’Association caritative internationale de Charjah (Sharjah Charity International – SCI) a annoncé avoir distribué 77,2 millions d’AED d’aides locales au cours des neuf premiers mois de 2025, au profit de 48 007 personnes à travers l’ensemble de l’émirat.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’association pour soutenir les familles à faible revenu et les groupes vulnérables, conformément aux directives de Son Altesse Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Charjah, visant à renforcer la solidarité et la cohésion sociale.

Mohammed Rashid bin Bayat, vice-président du conseil d’administration de SCI, a souligné que les programmes d’aide intérieure constituent l’un des piliers essentiels de la mission humanitaire de l’association. Il a précisé que l’ampleur des aides reflète l’expansion constante des initiatives caritatives et la volonté de toucher le plus grand nombre de bénéficiaires.

Les allocations mensuelles destinées aux familles enregistrées ont atteint 6,4 millions d’AED, bénéficiant à 4 663 personnes, parmi lesquelles des veuves, des divorcées, des personnes âgées et des ménages à revenu limité.

Les aides d’urgence, d’un montant total de 53,7 millions d’AED, ont couvert plusieurs besoins essentiels : Soutien éducatif pour 1 025 étudiants, d’une valeur de 6,7 millions d’AED ; Soins médicaux pour 1 008 patients, pour un coût de 28,6 millions d’AED ;

Aides sociales directes à 1 208 bénéficiaires, totalisant 5,8 millions d’AED ; Soutien au logement pour 1 170 personnes, d’une valeur de 10,7 millions d’AED.

L’association a également financé 33 mariages pour un montant de 318 000 AED et permis à 64 bénéficiaires d’accomplir le Hajj grâce au programme « Faciliter le pèlerinage ».

Dans le cadre des campagnes saisonnières, 15 millions d’AED ont été alloués aux initiatives du Ramadan et de l’Aïd Al-Adha, incluant la distribution de repas d’iftar, vêtements de l’Aïd, zakat al-mal, et viande sacrificielle. Le projet « Nourrir les nécessiteux » a, quant à lui, coûté 2,5 millions d’AED.

Par ailleurs, 7,8 millions d’AED ont été versés à 644 citoyens à faible revenu durant la même période. Un comité spécial a été mis en place pour examiner les demandes d’aide et garantir que les aides soient distribuées de manière équitable et transparente, renforçant ainsi la satisfaction sociale et la stabilité des familles nécessiteuses dans l’émirat.