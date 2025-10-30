L’exposition « Gardiennes d’images » ouvrira ses portes à Charjah le 8 novembre

CHARJAH, 30 octobre 2025 (WAM) – La Fondation d’art de Charjah (Sharjah Art Foundation) a annoncé l’ouverture de « Image Keepers », la première exposition présentée dans son nouvel espace dédié à la photographie, la Photography Gallery d’Al Manakh à Charjah.

Visible du 8 novembre 2025 au 26 avril 2026 dans les Galeries 2 et 3, cette exposition réunit plus de 50 œuvres photographiques réalisées par 17 artistes et collectifs, toutes issues de la collection de la fondation.

Proposant des œuvres sous diverses formes – portraits de studio, installations multimédias et expérimentations visuelles – l’exposition offre une vision panoramique de la photographie contemporaine en tant que moyen d’expression artistique, d’exploration culturelle et de préservation de la mémoire.

Le titre de l’exposition s’inspire de l’œuvre Gardiennes d’images (Image Keepers,1998–2001) de Zineb Sedira, artiste franco-algérienne dont le travail met en lumière le rôle des femmes en tant que gardiennes de la mémoire personnelle et culturelle.

À travers cette exposition inaugurale, la Sharjah Art Foundation affirme son engagement à soutenir la photographie comme langage artistique majeur, tout en consolidant la position de l'émirat comme pôle culturel de premier plan dans la région.