Latifa bint Mohammed assiste à la signature de partenariats en soutien à ICOM Dubaï 2025

DUBAÏ, 30 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, présidente de l’Autorité de la culture et des arts de Dubaï (Dubai Culture), a assisté aujourd’hui à la signature d’une série d’accords de partenariats stratégiques entre le comité d’organisation d’ICOM Dubaï 2025 et plusieurs entités gouvernementales et privées majeures, afin d’assurer la réussite de la 27e Conférence générale du Conseil international des musées (ICOM Dubaï 2025).

Placée sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et souverain de Dubaï, la conférence se tiendra du 11 au 18 novembre 2025 au Dubai World Trade Centre.



Son Altesse Cheikha Latifa a déclaré que l’accueil d’ICOM Dubaï 2025 illustre la conviction profonde des Émirats arabes unis dans le rôle transformateur de la culture, du patrimoine et de la créativité dans le développement des sociétés.

« Ces partenariats incarnent notre engagement collectif, à la fois public et privé, en faveur de la transmission du savoir et du soutien à la communauté muséale mondiale. Cet esprit de collaboration fait partie intégrante de notre identité nationale, fondée sur la coopération, la responsabilité partagée et la vision commune du progrès », a-t-elle affirmé.

Elle a ajouté : « Guidés par la conviction que le progrès est un effort collectif, nous avons atteint des succès remarquables sur les plans national et international. À travers cet événement, nous réaffirmons le rôle de Dubaï comme plateforme mondiale de dialogue et de créativité, un lieu où la coopération façonne un avenir plus lumineux et plus connecté. »



Les partenariats signés rassemblent les principaux acteurs nationaux, dont "du", l’Autorité des routes et des transports de Dubaï (RTA), le Département de la culture et du tourisme d’Abou Dhabi, Expo City Dubaï, Dubai Business Events, l’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï (DEWA), la Direction générale de l’identité et des affaires étrangères de Dubaï, Dubai Airports, ainsi qu’ICOM Émirats arabes unis.

Ces accords représentent une étape déterminante dans la coordination des ressources, des expertises et d’une vision commune pour offrir une édition historique de la conférence d’ICOM à Dubaï.

La cérémonie de signature, organisée à Expo City Dubaï, s’est tenue en présence de Hala Badri, directrice générale de Dubai Culture et présidente du comité d’organisation d’ICOM Dubaï 2025, et de plusieurs hauts responsables des entités partenaires.



Pour la première fois, la Conférence générale de l’ICOM se tiendra dans la région du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie du Sud, réunissant plus de 4 500 professionnels des musées, experts culturels et responsables internationaux autour du thème : « L’avenir des musées dans des sociétés en mutation rapide ».

Le programme scientifique s’articulera autour de trois sous-thèmes majeurs : le patrimoine immatériel, la jeunesse et les nouvelles technologies, afin de stimuler la réflexion critique, encourager la collaboration et offrir de nouvelles perspectives pour le développement du secteur muséal mondial.

Grâce au soutien de ses partenaires, le comité d’organisation d’ICOM Dubaï 2025 réaffirme son engagement à accueillir une conférence d’envergure mondiale ayant un impact immédiat et un héritage durable. Chaque partenaire jouera un rôle clé dans la réussite de l’événement, qui établira de nouveaux standards de coopération interdisciplinaire et d’innovation culturelle.

Créé en 1946, le Conseil international des musées (ICOM) est la principale organisation mondiale dédiée à la préservation, la promotion et au développement des musées. Avec plus de 60 000 membres dans 139 pays, l’ICOM fédère les professionnels du patrimoine – conservateurs, chercheurs, éducateurs et directeurs – autour d’une mission commune : faire des musées des acteurs essentiels du développement durable et du dialogue interculturel.