Le groupe NMDC enregistre un bénéfice net de 2,8 milliards d’AED sur les neuf premiers mois de 2025

ABOU DHABI, 30 octobre 2025 (WAM) – Le groupe NMDC a annoncé de solides résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025, avec un chiffre d’affaires en hausse de 11 % sur un an pour atteindre 20,5 milliards d’AED, et un bénéfice net en progression de 26 %, s’élevant à 2,8 milliards d’AED. Cette performance a été portée par la bonne exécution des projets sur les marchés clés et par une amélioration des marges, le taux de marge nette atteignant 13,5 % sur la période.

Le carnet de commandes du groupe a atteint 62,3 milliards d’AED à fin septembre 2025, reflétant une stratégie d’expansion géographique efficace. Le montant total des nouveaux contrats attribués s’est élevé à 17,7 milliards d’AED, dont 38 % provenant des marchés internationaux.

Au troisième trimestre 2025, NMDC Group a marqué sa première entrée aux Philippines avec un projet de 610,1 millions de dollars américains dans la baie de Manille. Le groupe a également remporté un contrat de 104,2 millions de dollars pour la construction d’une nouvelle marina à Salalah, à Oman, ainsi qu’un contrat EPC d’un montant de 1,136 milliard de dollars à Taïwan pour un gazoduc sous-marin, attribué à NMDC Energy.

Parallèlement, le pipeline de projets du groupe a atteint 89 milliards d’AED à la fin septembre, couvrant ses différents pôles d’activités, notamment NMDC D&M, NMDC Energy et NMDC Infra.

Mohamed Thani Al Rumaithi, président du conseil d’administration de NMDC Group, a déclaré :

« NMDC Group continue de s’imposer comme un partenaire mondial de référence pour les clients des secteurs public et privé à travers divers marchés. Les performances enregistrées sur les neuf premiers mois reflètent la solidité de nos capacités, notre aptitude à nouer des partenariats stratégiques et notre agilité dans l’exécution de projets complexes. »

De son côté, l’ingénieur Yasser Zaghloul, directeur général du groupe NMDC, a ajouté : « Nos résultats traduisent notre efficacité opérationnelle renforcée, la création de synergies entre nos activités de plus en plus diversifiées, ainsi que notre volonté d’élargir notre présence internationale. Cette dynamique s’appuie sur notre expérience éprouvée dans la gestion de projets à grande échelle et la confiance renouvelée de nos clients. »

Ces résultats confirment la position de NMDC Group comme acteur mondial majeur dans les domaines de l’ingénierie, des infrastructures et de l’énergie, contribuant activement à la croissance durable de l’économie des Émirats arabes unis.