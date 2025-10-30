La GDRFA Dubaï décroche le prix mondial de la meilleure stratégie de gouvernance de l’intelligence artificielle

DUBAÏ, 30 octobre 2025 (WAM) – La Direction générale de la résidence et des affaires étrangères de Dubaï (GDRFA Dubaï), représentée par son secteur des services numériques, a remporté le prix de la « Meilleure stratégie de gouvernance de l’intelligence artificielle de 2025 », décerné par l’organisation AI Awards Series.

Cette distinction salue les efforts remarquables de la GDRFA Dubaï dans le développement et la mise en œuvre de méthodologies novatrices en matière de gouvernance de l’intelligence artificielle (IA). Elle souligne la position avancée de la direction dans le domaine de la transformation numérique et réaffirme son rôle clé dans la construction d’un écosystème gouvernemental proactif tirant parti de l’IA pour améliorer la qualité des services et l’efficacité institutionnelle.

Le lieutenant-général Mohammed Ahmed Al Marri, directeur général de la GDRFA Dubaï, a affirmé que ce prix reflète l’engagement de la direction à adopter les meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance de l’intelligence artificielle et à établir les bases d’une utilisation sûre et responsable des technologies avancées dans l’environnement gouvernemental.

« Nous considérons cette distinction comme l’aboutissement d’un parcours institutionnel plaçant l’humain au cœur de la transformation numérique et faisant de l’intelligence artificielle une force positive au service de la qualité de vie et des services », a-t-il déclaré.

« Pour nous, la gouvernance de l’IA n’est pas un simple choix technologique, mais une approche nationale fondée sur la responsabilité et la transparence dans chaque solution intelligente et intégrée que nous mettons en œuvre. »

Il a ajouté que la GDRFA poursuit le développement d’un système institutionnel d’IA intégré, visant à accroître l’efficacité opérationnelle et à renforcer la préparation de Dubaï pour l’avenir, à travers des services proactifs, sécurisés et respectueux de la vie privée, garantissant la durabilité de la performance gouvernementale.

Pour sa part, le colonel expert Khalid Ahmed Mohammed bin Mediya Al Falasi, directeur général adjoint du secteur des services numériques, a exprimé sa fierté face à cette distinction, qu’il a qualifiée de reconnaissance de la maturité du modèle de transformation intelligente de la GDRFA Dubaï.

« La GDRFA Dubaï œuvre selon une approche intégrée conciliant avancée technologique et responsabilité numérique, grâce à un cadre institutionnel d’intelligence artificielle reposant sur la transparence, la sécurité et la confiance », a-t-il expliqué.

« Nous avons mis en place des politiques de gouvernance complètes garantissant une utilisation éthique et responsable des technologies intelligentes, renforçant la confiance des usagers et consolidant la position de Dubaï comme capitale mondiale de l’innovation et de la transformation numérique durable. »

Cette réalisation confirme le leadership de la GDRFA Dubaï dans le développement d’une infrastructure numérique de pointe fondée sur l’innovation et le savoir, en cohérence avec la vision de la direction éclairée visant à bâtir un modèle gouvernemental d’excellence dans la gestion de l’intelligence artificielle.