La deuxième édition du programme d’accélération du DCAI attire plus de 1 300 candidatures locales et internationales

DUBAÏ, 30 octobre 2025 (WAM) – Le Centre de l’intelligence artificielle de Dubaï (DCAI) a annoncé le lancement de la deuxième édition de son programme d’accélération, visant à soutenir les start-up et les entreprises technologiques dans le développement de solutions innovantes répondant aux défis prioritaires du gouvernement.

Cette nouvelle édition a suscité un fort intérêt, attirant des candidatures d’entreprises locales et internationales, parmi lesquelles figurent plusieurs leaders mondiaux de la technologie tels qu’IBM, e& et Capgemini. Le programme a également reçu 105 propositions d’applications de l’intelligence artificielle émanant de 20 entités gouvernementales de Dubaï, dont 15 ont été retenues pour une phase de développement avancée.

Saeed Al Falasi, directeur exécutif du DCAI, a souligné la croissance rapide de l’écosystème technologique et de l’intelligence artificielle à Dubaï, notant que de nombreuses start-up internationales y ont récemment déplacé leur siège régional, attirées par un environnement propice à l’innovation.

« Depuis que Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-premier ministre, ministre de la Défense et président du Conseil exécutif de Dubaï, a lancé le sceau d’intelligence artificielle de Dubaï, un système de certification visant à accélérer la croissance du secteur et à mettre ses outils au service de l’économie et de la société, nous avons constaté une nette progression du nombre et de la qualité des entreprises choisissant Dubaï comme hub technologique », a déclaré Al Falasi.

Il a ajouté que plus de 1 300 candidatures locales et internationales ont été reçues pour cette édition du programme, soulignant la maturité croissante des sociétés participantes et la montée en puissance de Dubaï comme centre mondial de l’investissement et de l’innovation en IA.

Organisé en partenariat avec la nouvelle initiative “Dubai Founders HQ”, le programme favorise l’échange d’idées et d’expertise entre start-up locales et internationales tout en soutenant la modernisation et l’agilité du gouvernement de Dubaï.

À l’issue des étapes de prototypage, de test et de mise en œuvre, les start-up et solutions lauréates seront annoncées, marquant une nouvelle avancée dans les efforts de Dubaï pour renforcer sa position de leader mondial dans le développement et la gouvernance de l’intelligence artificielle.