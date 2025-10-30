TRENDS participe au 21ᵉ Forum arabe des médias à Beyrouth

ABOU DHABI, 30 octobre 2025 (WAM) – Le centre de recherche TRENDS Research & Advisory a participé en tant que partenaire stratégique à la 21ᵉ édition du Forum arabe des médias, qui s’est tenue à Beyrouth, capitale du Liban, sous le thème : « Médias et développement : partenaires du présent et alliés pour l’avenir ».

L’ouverture de l’événement s’est déroulée en présence de plusieurs ministres arabes de l’Information, ainsi que de personnalités politiques, académiques, diplomatiques, médiatiques et culturelles issues de l’ensemble du monde arabe.

Les médias, piliers du développement durable

En collaboration avec le Forum, TRENDS a organisé la première session de cette 21ᵉ édition intitulée « Les médias arabes au cœur du développement durable », réunissant un panel de haut niveau composé de ministres, de responsables, de journalistes et d’intellectuels arabes.

Les intervenants comprenaient notamment Dr Hamza Al-Mustafa, ministre de l’Information de la République arabe syrienne ; Dr Saad Al-Barrak, ancien vice-Premier ministre, ministre du Pétrole et ministre d’État aux Affaires économiques et à l’Investissement du Koweït ; Dr Noufal Abu Raghif, président de la Commission des médias et des communications d’Irak ; et le député Georges Adwan, président de la Commission de l’administration et de la justice au Parlement libanais.

Les participants ont unanimement affirmé que les médias libres et responsables constituent la pierre angulaire du développement durable dans le monde arabe. Ils ont souligné que la liberté et la créativité sont les véritables moteurs du progrès économique et social, et qu’aucune stratégie de développement ne peut réussir sans un secteur médiatique capable d’accompagner la réforme, de combler les clivages et de promouvoir une vision arabe commune tournée vers l’avenir.

Dr Mohammed Abdullah Al-Ali, directeur général de TRENDS Research & Advisory, a déclaré que le thème de cette session reflète « une transformation profonde dans la compréhension du rôle des médias, qui ne se limitent plus à la diffusion de l’information, mais deviennent des partenaires essentiels dans la réalisation du développement global et durable ».

Il a insisté sur la nécessité de créer un environnement législatif et institutionnel avancé permettant aux médias d’exercer leur mission en toute liberté, tout en respectant la responsabilité sociale et en tirant parti de la transformation numérique et des progrès de l’intelligence artificielle.

De son côté, Dr Hamza Al-Mustafa a souligné que la Syrie entame une nouvelle phase vers un paysage médiatique pluraliste et professionnel, estimant qu’un média libre et responsable est le fondement du développement durable.

Dr Saad Al-Barrak a, pour sa part, affirmé que « le développement ne peut être atteint sans une liberté responsable », ajoutant que l’économie est le moteur du développement, et les médias en sont l’artère vitale.

Quant à Dr Noufal Abu Raghif, il a mis en avant le rôle du média dans la consolidation de la confiance publique et la lutte contre la désinformation numérique, annonçant plusieurs initiatives législatives en Irak pour concilier liberté d’expression et souveraineté numérique. Il a également proposé la création d’une Charte arabe des médias pour le développement durable et d’un fonds arabe destiné à soutenir les contenus médiatiques éducatifs et constructifs.

Clôturant la session, le député Georges Adwan a rappelé que « la liberté de la presse est une condition préalable à tout véritable processus de développement », soulignant l’importance d’un partenariat équilibré entre médias et décideurs fondé sur la transparence et la responsabilité.

En marge du forum, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias et du Conseil des médias des Émirats arabes unis, a inauguré le pavillon de la connaissance de TRENDS Research & Advisory.

Présentant près de 400 ouvrages et études analytiques, le pavillon a suscité un vif intérêt parmi les participants, les médias et les visiteurs. Il s’est distingué comme le seul espace de recherche du forum, exposant des publications spécialisées sur l’intelligence artificielle, le développement durable, les médias et l’islam politique, ainsi que plusieurs volumes de l’Encyclopédie TRENDS consacrés à la confrérie des Frères musulmans.

Cette participation a confirmé le rôle de TRENDS en tant que plateforme de réflexion et de dialogue intellectuel contribuant à enrichir la compréhension des enjeux régionaux et mondiaux à travers une approche scientifique et stratégique.