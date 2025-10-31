L’Autorité des musées de Charjah ravive la mémoire des plantes indigènes

CHARJAH, 31 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité des musées de Charjah a inauguré, au Musée du patrimoine de Charjah, l’exposition intitulée « Les plantes indigènes aux Émirats arabes unis : des racines du passé à l’ombre du présent », qui se tiendra jusqu’au 30 avril 2026.

La cérémonie d’ouverture a débuté par une expérience exploratoire invitant les visiteurs à une visite immersive destinée à découvrir les plantes indigènes des Émirats arabes unis ainsi que leur importance environnementale et culturelle. Le programme comprenait également un atelier pratique consacré à la fabrication du « savon de sidr », mettant en lumière l’utilisation des plantes locales dans les artisanats traditionnels et les produits naturels.

Présentée comme une vision scientifique et culturelle, l’exposition propose une réflexion sur le lien intemporel entre l’homme et la nature à travers le prisme du patrimoine — un voyage de découverte enrichi par la beauté et la diversité des plantes indigènes qui prospèrent dans les différents paysages des Émirats.

Regroupant 46 espèces végétales, l’exposition illustre le rôle essentiel joué par la flore locale – notamment le ghaf (Prosopis cineraria), le sidr (Ziziphus spina-christi), l’arta (Calligonum comosum) et le Moringa peregrina – dans la vie des populations d’autrefois, en tant que sources d’alimentation, de remèdes et d’abris, mais aussi dans la fabrication artisanale et les industries traditionnelles qui façonnaient la vie quotidienne.

L’exposition met également en lumière la présence des plantes dans la littérature orale et le patrimoine populaire, témoignant de leur place dans la mémoire collective de la société émiratie.

Les visiteurs pourront découvrir les variétés végétales des zones désertiques, montagneuses et côtières, comprendre les conditions environnementales influençant leur croissance, et explorer leurs usages dans l’artisanat et la vie quotidienne. L’objectif est de sensibiliser le public à la préservation de l’environnement et de renforcer, chez les jeunes générations, les valeurs de durabilité et de respect des ressources naturelles.

Aïcha Rachid Deemas, directrice générale de l’Autorité des musées de Charjah, a affirmé que cette exposition illustre la vision culturelle de l’émirat visant à relier le patrimoine naturel à l’identité nationale.