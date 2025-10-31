ADNOC Distribution enregistre un bénéfice net de 579 millions de dollars sur les neuf premiers mois de l’année

ABOU DHABI, 31 octobre 2025 (WAM) – ADNOC Distribution a annoncé vendredi une hausse de 12 % de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), atteignant 885 millions de dollars sur les neuf premiers mois de 2025, soit sa meilleure performance sur cette période depuis son introduction en bourse en 2017. Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de l’année a également progressé de 15,6 %, pour s’établir à 579 millions de dollars.

Au troisième trimestre 2025, la société a enregistré un nouveau record trimestriel, avec un EBITDA de 319 millions de dollars, en hausse de 15,9 % sur un an, tandis que le bénéfice net a progressé de 21,5 % pour atteindre 221 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes.

ADNOC Distribution a également atteint le volume de carburant le plus élevé de son histoire sur neuf mois, avec 11,7 milliards de litres distribués. Au cours de la même période, elle a ouvert 85 nouvelles stations-service, portant son réseau total à 977 stations.

La majorité de ces nouvelles stations ont été inaugurées en Arabie saoudite, où ADNOC Distribution en a ajouté 72, portant son réseau dans le Royaume à 172 stations, soit une augmentation de 150 % en glissement annuel.

Ayant dépassé ses objectifs d’expansion avant les délais fixés, la société a relevé sa prévision de croissance de son réseau à 90–100 nouvelles stations d’ici la fin de 2025, contre une estimation précédente de 60–70. Cette nouvelle orientation inclut entre 80 et 90 stations en Arabie saoudite.

Lors du premier Investor Majlis organisé récemment par le groupe ADNOC à Abou Dhabi, ADNOC Distribution a annoncé une nouvelle ambition de porter son réseau à 1 150 stations-service d’ici 2028, ainsi qu’une proposition d’extension de sa politique de dividendes jusqu’en 2030, sous réserve de l’approbation des actionnaires. Les dividendes seront désormais versés sur une base trimestrielle à partir du premier trimestre 2026.

Cet engagement renouvelé témoigne de la confiance de l’entreprise dans sa croissance à long terme, de la solidité de ses résultats financiers et de la robustesse de son bilan.

Bader Saeed Al Lamki, directeur général d’ADNOC Distribution, a souligné que la performance record de la société cette année reflète les progrès accomplis dans le cadre de sa stratégie de croissance quinquennale, consolidant sa transformation en un acteur majeur du secteur de la mobilité et du commerce de proximité.

« Notre meilleur EBITDA trimestriel à ce jour, conjugué à une expansion rapide de notre réseau, démontre la solidité fondamentale de notre modèle économique et notre confiance dans les perspectives de croissance à long terme », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Cette confiance se traduit par la révision à la hausse de nos objectifs d’expansion et la prolongation de notre politique de dividendes parmi les plus attractives du secteur. En mettant l’accent sur le commerce non lié aux carburants – notamment à travers la marque renouvelée Oasis by ADNOC et notre réseau immobilier – nous construisons une plateforme flexible de mobilité et de services, capable de répondre à l’évolution des besoins des clients tout en créant une valeur durable à long terme pour nos actionnaires. »

Le segment du commerce non lié aux carburants a maintenu sa dynamique au troisième trimestre 2025, enregistrant une hausse de 14,7 % du bénéfice brut sur un an.

La société a également atteint un record historique avec 39,6 millions de transactions non liées aux carburants au cours des neuf premiers mois de l’année, soit une augmentation de 10,2 % par rapport à l’an dernier, ainsi que le taux de conversion en magasins de proximité le plus élevé depuis 2021, atteignant 26,2 %, en progression annuelle de 65 points de base.