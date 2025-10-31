Ouverture du Salon de l’aventure et du camping 2025 à Al Dhaid

CHARJAH, 31 octobre 2025 (WAM) – La 7ᵉ édition du Salon de l’aventure et du camping 2025 a officiellement ouvert ses portes au public au centre Expo Al Dhaid. L’édition de cette année réunit près de 60 grandes entreprises et 200 marques spécialisées dans le camping, les équipements de plein air et les excursions marines.

Organisé avec le soutien de la Chambre de commerce et d’industrie de Charjah (SCCI) et sous la supervision du Centre des expositions de Charjah, cet événement de cinq jours figure parmi les principales plateformes dédiées au camping, à l’aventure et aux activités de loisirs en plein air aux Émirats arabes unis et dans la région.

L’exposition a été inaugurée par Abdallah Sultan Al Owais, président de la SCCI et du Centre des expositions de Charjah, en présence de Waleed AbdelRahman BuKhatir, deuxième vice-président de la SCCI, ainsi que de plusieurs membres du conseil d’administration.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Mohammed Ahmed Amin Al Awadi, directeur général de la SCCI, de Saïf Mohammed Al Midfa, directeur général du Centre des expositions de Charjah, et de Mohammad Musabah Al Tunaiji, directeur d’Expo Al Dhaid, ainsi que de hauts responsables et de représentants des autorités gouvernementales d’Al Dhaid.

À l’issue de l’inauguration officielle, les invités et les participants ont visité les différents stands et zones d’exposition, couvrant une superficie totale de 2 800 mètres carrés, répartis entre espaces intérieurs et extérieurs. Les exposants y ont présenté leurs dernières innovations et gammes de produits, spécialement conçues pour cet événement.

L’exposition propose plus de 10 000 produits destinés au camping et aux sports de plein air, mettant en avant des équipements essentiels et des solutions intégrées de haute qualité conçues pour enrichir l’expérience du tourisme d’aventure.

Al Owais a souligné que cet événement illustre la mise en œuvre réussie de la vision stratégique de la Chambre de commerce de Charjah visant à dynamiser l’activité économique dans la région centrale de l’émirat. Il a précisé que le salon constitue une plateforme efficace de développement et un incubateur pour les petites et moyennes entreprises du secteur de l’aventure, leur offrant des opportunités de présenter leurs innovations et d’élargir leur présence sur le marché.

Pour sa part, Al Midfa a déclaré que la forte affluence enregistrée lors de cette édition confirme le statut du salon comme carrefour incontournable pour les passionnés de conduite tout-terrain, d’aventure et de safaris, alliant opportunités professionnelles et loisirs familiaux.

L’un des temps forts de l’édition 2025 est la présentation d’un véhicule 100 % électrique, spécialement conçu pour les activités tout-terrain, l’aventure et le camping. L’événement met également en avant des technologies de pointe destinées aux sports de plein air, à la chasse et à la pêche, consolidant ainsi sa position de plateforme régionale de référence pour le marché en pleine croissance des loisirs de plein air.

En outre, les entreprises participantes proposent des offres et remises exclusives pour les visiteurs du salon, ainsi qu’un large éventail d’activités de divertissement en plein air, notamment des démonstrations en direct de véhicules et de motos, renforçant ainsi l’attrait commercial et l’interactivité de l’événement.