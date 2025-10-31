Le SIBF 2025 s’annonce comme une célébration des voix du monde

CHARJAH, 31 octobre 2025 (WAM) – Le Salon international du livre de Charjah (SIBF) 2025, qui se tiendra du 5 au 16 novembre au Centre des expositions de Charjah, s’annonce comme une édition exceptionnelle, combinant nouveautés, innovations et événements culturels majeurs, confirmant son statut parmi les plus grands et prestigieux salons du livre au monde.

Organisé par l’Autorité du livre de Charjah (SBA) sous le thème « Entre toi et un livre », ce 44ᵉ rendez-vous littéraire propose un programme culturel et artistique ambitieux destiné à renforcer l’engagement du public envers la littérature et la culture à travers des approches interactives et créatives.

Parmi les nouveautés de cette édition figure la « Pop-Up Academy », une plateforme interactive proposant de nombreuses séances animées par des personnalités influentes et des spécialistes des domaines de la littérature, des médias, de l’art et des technologies. Cette initiative vise à élargir les échanges culturels et à encourager la participation à des disciplines créatives contemporaines.

Autre innovation marquante : la « Poetry Pharmacy » du Royaume-Uni, un concept original offrant aux visiteurs des prescriptions poétiques personnalisées, présentées dans des flacons bilingues arabe–anglais, transformant la poésie en une expérience ludique et thérapeutique.

Pour la première fois, le SIBF 2025 accueillera également une « Station Podcast » dédiée à la culture audio numérique croissante de la région. Les visiteurs pourront y interagir avec des programmes arabes populaires tels que Asmar, Jolan, Karakpodcast, Kirsi Al Ithnayn, Takhayyal et Arab Cast. Cet espace proposera des enregistrements en direct et des échanges avec les animateurs, alliant la tradition littéraire aux tendances médiatiques modernes.

Le programme culturel célèbre également l’art de l’écriture poétique à travers le « Coin de la poésie », qui accueillera des « Nuits de la poésie » mettant en avant des voix multilingues en arabe, anglais, ourdou, pendjabi, tagalog, malayalam, grec et russe.

Parmi les poètes invités figurent Hamad Al Braidi (Qatar), figure emblématique de la poésie qatarie contemporaine, et Hamad Al Saeed (Koweït), reconnu pour sa contribution à la poésie arabe moderne. Le programme inclut également Saeed Al Mani’ (Arabie saoudite), Siozou Danai (Grèce), Saara Ali (Canada, d’origine congolaise, basée à Dubaï), ainsi que Ataul Haq Qasmi et Syed Suleman Gilani (Pakistan), tous deux réputés pour leur œuvre poétique et satirique.

De Russie, Mikhaïl Levantovskiy et Maxim Zamshev partageront leurs réflexions sur la vie urbaine contemporaine, tandis que Luna Sicat Cleto (Philippines) apportera une touche bilingue et académique à travers sa poésie. Le poète et militant culturel indien K. Satchidanandan enrichira le programme avec ses œuvres en malayalam et en anglais.

Les sessions du Club de lecture communautaire de la SBA, introduites cette année, permettront au public d’échanger directement avec des auteurs de renom, dont Banu Mushtaq, lauréate du Booker Prize International 2025 pour son roman Heart Lamp, et Jeffrey Mason, fondateur et auteur à succès de Hear Your Story, qui milite pour la valorisation du récit personnel.

Le SIBF accueillera également la 4ᵉ édition du « Festival du thriller » du 8 au 11 novembre, en partenariat avec le Thriller Festival New York. L’un des temps forts sera la pièce interactive « Meurtre au Majlis », prévue le 8 novembre, une enquête théâtrale immersive combinant culture émiratie et narration contemporaine.

Commandée par l’Autorité du livre de Charjah (SBA), cette production rassemble des talents locaux tels que l’auteure Bhoomika Ghaghada, l’éditrice Fatima AlJarman et le metteur en scène Tarun Shyam, avec la participation d’étudiants de l’Université américaine de Charjah. La pièce est produite par l’agence charjaoise Street FZC, illustrant la richesse de la créativité émiratie au service de la scène littéraire internationale.