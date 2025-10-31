Le prince héritier d’Abou Dhabi discute de la coopération bilatérale avec le président de la République de Corée

GYEONGJU (République de Corée), 31 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi, a rencontré Lee Jae-myung, président de la République de Corée, à Gyeongju, en marge du Forum de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC).

Au début de la rencontre, le prince héritier d’Abou Dhabi a transmis les salutations du président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan au président Lee Jae-myung, lui adressant ses vœux de santé et de bien-être, ainsi que de progrès et de prospérité continus pour la République de Corée et son peuple.

En retour, le président Lee Jae-myung a prié Son Altesse le prince héritier d’Abou Dhabi de transmettre ses salutations sincères au président des Émirats arabes unis, lui souhaitant succès durable et développement continu pour le pays et ses citoyens.

Les deux dirigeants ont discuté des liens d’amitié solides et la coopération étroite entre les Émirats arabes unis et la République de Corée, et ont examiné les perspectives de renforcement de leur partenariat stratégique dans les domaines d’intérêt commun.

Les discussions ont porté sur les moyens d’approfondir la coopération bilatérale dans les secteurs prioritaires, notamment les énergies propres et renouvelables, l’intelligence artificielle et les technologies avancées, afin de soutenir le développement durable et la prospérité économique partagée.

Cheikh Khaled a réaffirmé l’engagement des Émirats arabes unis à poursuivre le renforcement de la coopération avec la République de Corée, dans le but de promouvoir le développement durable et de consolider les liens étroits entre les deux nations au bénéfice de leurs peuples.

La réunion s’est déroulée en présence de Khaldoon Khalifa Al Moubarak, président de l’Autorité des affaires exécutives ; du Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du Commerce extérieur ; de Saeed bin Moubarak Al Hajeri, ministre d’État ; de Saïf Saeed Ghobash, secrétaire général du Conseil exécutif d’Abou Dhabi et président du Bureau du prince héritier ; de Maryam Eid AlMheiri, présidente du Bureau des médias d’Abou Dhabi et conseillère pour les relations stratégiques auprès de la Cour du prince héritier ; ainsi que de Abdulla Saif Al Nuaimi, ambassadeur des Émirats arabes unis en République de Corée.